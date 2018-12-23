Жители трех регионов оказались заблокированными в шахте Соликамска

В результате ЧП на шахте в Соликамске заблокированными под землей оказались жители Пермского и Краснодарского краев, а также Башкирии. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников

В своем Instagram он написал, что из девяти рабочих пятеро - из Пермского края, трое из Башкирии, один из Краснодарского края. Решетников отметил, что руководители этих регионов оповещены об инциденте и личностях людей, пишет ТАСС. Губернатор Пермского края также пообещал оказать родным и близким рабочих всю необходимую поддержку. "Практически у всех дети. Это большая трагедия", - отметил он.

По словам Решетникова, сотрудники подрядной организации "УС-30" проводили подготовку к бетонированию ствола шахты. Работы проводились в двух пазухах, в которых и произошло возгорание.

Задымление на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло в субботу утром. Восемь человек успели подняться на поверхность, еще девять остались заблокированными в зоне задымления. В ночь на воскресенье горноспасатели предприняли шестую попытку добраться до рабочих, однако из-за деформации конструкций ствола, продолжающегося горения и сильного задымления сделать это не удалось.

Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек".