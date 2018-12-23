При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Пациент погиб в результате пожара в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Новосибирска.

Возгорание в хирургическом отделении больницы по улице Тургенева, 155 произошло сегодня в 14.51 местного времени. В результате погиб мужчина, в палате у которого и начался пожар.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, огнем повреждены постельные принадлежности и мебель. Из хирургического отделения пожарные эвакуировали сорок человек, включая двенадцать лежачих больных. Ликвидировали пожар в 15.03.

По данным источника в экстренных службах, на который ссылается ТАСС, у погибшего пациента была терминальная стадия рака. В палате он находился один. По неофициальным сведениям, не исключается версия поджога.