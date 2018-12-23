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23.12.2018 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

Текст: Юлия Потапова

Пациент погиб в результате пожара в городской Клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 Новосибирска.

Фото: Пресс-служба Губернатора Пермского края/ ТАСС
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Возгорание в хирургическом отделении больницы по улице Тургенева, 155 произошло сегодня в 14.51 местного времени. В результате погиб мужчина, в палате у которого и начался пожар.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, огнем повреждены постельные принадлежности и мебель. Из хирургического отделения пожарные эвакуировали сорок человек, включая двенадцать лежачих больных. Ликвидировали пожар в 15.03.

По данным источника в экстренных службах, на который ссылается ТАСС, у погибшего пациента была терминальная стадия рака. В палате он находился один. По неофициальным сведениям, не исключается версия поджога.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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