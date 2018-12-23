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23.12.2018 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска

Текст: Юлия Потапова

Следователи проведут проверку в ГКБ №2 Новосибирска, где в результате пожара погиб пациент. В настоящее время следователи уже приступили к работе, сообщает ТАСС.

Проверку инцидента начало и региональное министерство здравоохранения.

При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент

- Как только информация о пожаре поступила в Территориальный центр медицины катастроф Новосибирской области, оттуда на место происшествия срочно выехала бригада, а также пять бригад скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. - Кроме того, были приняты оперативные меры по перераспределению потоков скорой помощи по городу с учетом изменения в графике работы второй больницы.

Причины случившегося, как и действия всех профильных структур, будут тщательно проанализированы во время проверки. Органы исполнительной власти региона держат ситуацию на особом контроле.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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