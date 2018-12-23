Снегоход провалился под лед в Кузбассе

Водителя и пассажира снегохода, провалившегося под лед на Беловском водохранилище в Кузбассе, разыскивают спасатели.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, ЧП случилось в ночь на воскресенье в окрестностях села Менчереп Беловского района. Снегоход с водителем и двумя пассажирами, передвигавшийся по водохранилищу (его еще называют Беловским морем), в какой-то момент провалился под лед.

Выплыть удалось только 28-летнему мужчине, а двое его напарников пропали.

Поисками сейчас занимается Кемеровская областная поисково-спасательная служба. Дно водохранилища планируется обследовать при помощи эхолота, который должны доставить из города Белово. Кроме того, предстоит выяснить, был ли снегоход зарегистрирован официально, и было ли у управлявшего им специальное удостоверение.