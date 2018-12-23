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Рубрика: Власть
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Кадыров: Я не вижу себя на федеральной должности

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, в какой должности ему хотелось бы завершить свою политическую карьеру. По его словам, он хотел бы сделать это будучи руководителем республики.

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Своими планами Кадыров поделился в субботу в интервью телеканалу "Москва 24". Он также отметил, что не видит себя на посту руководителя какого-либо федерального министерства. И уж тем более Кадыров не хотел бы менять свой нынешний пост на руководящую должность в масштабах страны, поскольку он "не такого уровня человек".

Напомним, 42-летний Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую Республику с февраля 2007 года. Переизбирался парламентом Чечни в 2011 году и на прямых выборах в 2016 году, набрав более 97,5% голосов.

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