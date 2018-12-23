Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье

В субботу около 21 часа в Петровском районе Ставрополья столкнулись микроавтобус и легковой "ВАЗ-21104". В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, авария произошла на трассе Астрахань - Элиста - Ставрополь. Водитель отечественной легковушки выехал на встречную полосу, чтобы объехать препятствие и врезался в микроавтобус Mercedes-Benz.

Погибли три пассажира "ВАЗ", водитель и еще один пассажир доставлены в Петровскую районную больницу с травмами.

За рулем микроавтобуса находился житель Чечни, он не пострадал. Пассажиров в его машине не было.

Госавтоинспекция Ставрополья начала проверку инцидента.