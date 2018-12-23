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Рубрика: Экономика
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Второй в Крыму

Аэродром Бельбек готов к приему гражданских самолетов
Текст: Юлия Крымова
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Первую посадку на новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек в Севастополе совершили истребители Су-30М2 и пассажирский самолет Ту-134А.

Боевые самолеты прилетели из Крымска, куда был перебазирован истребительный полк, когда началась реконструкция Бельбека. Чтобы проверить готовность технических служб, систем связи и навигации аэродрома, пилоты выполнили парную посадку.

- Полоса отличная! - поделился командующий 4-й армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, который лично протестировал новую взлетно-посадочную полосу за штурвалом самолета. - Проверили состояние полосы, выполнение технических норм, которые касаются посадки в паре.

Фото: REUTERS
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Первая очередь реконструкции началась этой весной и уже практически завершена. Взлетно-посадочная полоса, которая раньше не могла принимать большие самолеты, была полностью разобрана и построена заново из бетонно-монолитных плит. При этом ее длина увеличилась на 500 метров - до 3,45 километра. Также построены пять рулежных дорожек, семь мест стоянки самолетов и спецплощадки.

Как отметил Виктор Севостьянов, новая ВПП будет использоваться и для военных, и для гражданских самолетов.

- Аэродром готов к приему воздушных судов всех типов, - заявил командующий. - На нем уже совершил первую посадку гражданский самолет Ту-134А. Согласно докладу командира его экипажа, все прошло гладко.

Строительство гражданского сектора на Бельбеке запланировано в федеральной целевой программе развития Республики Крым и города Севастополя. Он станет филиалом международного аэропорта Симферополь, принимающим литерные рейсы и бизнес-авиацию. Планируется построить здание площадью 500 квадратных метров с одним выходом на посадку. Терминал будет работать с 1 мая по 30 сентября и принимать в часы-пик два рейса.

- Объявлен конкурс на проектирование гражданского терминала аэропорта Бельбек, который будет специализироваться на приеме рейсов деловой авиации, - сообщил пресс-секретарь международного аэропорта Симферополь Игорь Лаптев. - Подрядчик должен разработать архитектурную концепцию и подготовить проект терминала с пропускной способностью 20 пассажиров в час. Проектирование завершится в 2019 году, а затем начнется строительство.

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