В Крыму объявили штормовое предупреждение

24 декабря и 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и сильный юго-западный ветер со скоростью 20-25 м/с.

Об этом сообщили в управлении МЧС в РК.

Управление рекомендует жителям и гостям полуострова воздержаться от поездок, а по возможности - вообще оставаться в помещении. Если ливень застанет на улице - не спускаться в подземные переходы и не пытаться проехать через подтопленные участки на личном транспорте.

Также стоит воздержаться от походов в горы и выхода в море.

При планировании поездки через Керченскую паромную переправу нужно следить за изменениями в ее работе онлайн на сайте "Морской дирекции" и по телефону горячей линии 8-989-299-42-60.