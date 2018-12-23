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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Текст: Семен Тихий (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

24 декабря и 25 декабря в Крыму ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, гололед и сильный юго-западный ветер со скоростью 20-25 м/с.

Фото: https://www.youtube.com/ Александр Талипов
Видео: В Крыму в декабре выпал град

Об этом сообщили в управлении МЧС в РК.

Управление рекомендует жителям и гостям полуострова воздержаться от поездок, а по возможности - вообще оставаться в помещении. Если ливень застанет на улице - не спускаться в подземные переходы и не пытаться проехать через подтопленные участки на личном транспорте.

Также стоит воздержаться от походов в горы и выхода в море.

При планировании поездки через Керченскую паромную переправу нужно следить за изменениями в ее работе онлайн на сайте "Морской дирекции" и по телефону горячей линии 8-989-299-42-60.

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