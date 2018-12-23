В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом

Принятие резолюции Генассамблеи ООН о правах человека в Крыму похоже на сюрреализм.

Об этом "РГ" рассказала депутат Госсовета Крыма Евгения Добрыня.

- Прежде чем выносить какие-то резолюции, нужно посетить Крым, а потом поехать на Украину и сравнить, где с правами человека проблемы, - сказала она. - Представители других государств массово к нам не едут, хотя мы предлагаем.

Как подчеркнула Добрыня, на полуострове себя хорошо зарекомендовала народная дипломатия:

- Обыкновенные люди, общественники достаточно активно приезжают в Крым и видят, как мы живем. В условиях, когда тяжело достучаться до политиков, принимающих такие резолюции, народная дипломатия - единственный выход.

Ранее Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. Документ поддержали 65 стран, 27 высказались против, 70 - воздержались от голосования.