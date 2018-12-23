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23.12.2018 15:53
Рубрика: Происшествия
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Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

Текст: Михаил Сухарев

В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.

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В ГУ МВД России по региону сообщили, что мужчины ехали охотиться в лиманы Ейска. В нескольких километрах от поселка Шиловка 63-летний водитель внедорожника из-за сильного тумана не увидел обрыв и автомобиль рухнул с высоты.

- От полученных травм на месте погибли двое пассажиров внедорожника - 63-х и 58-ми лет. Водитель госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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