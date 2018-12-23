Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

В Ейском районе Краснодарского края УАЗ с тремя охотниками упал с обрыва, в результате двое пассажиров погибли.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что мужчины ехали охотиться в лиманы Ейска. В нескольких километрах от поселка Шиловка 63-летний водитель внедорожника из-за сильного тумана не увидел обрыв и автомобиль рухнул с высоты.

- От полученных травм на месте погибли двое пассажиров внедорожника - 63-х и 58-ми лет. Водитель госпитализирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.