В Екатеринбурге - очередной скандал, связанный с хамским отношением работников общественного транспорта к пассажиру: инвалида по зрению, отказавшегося оплачивать проезд собаки-поводыря, кондуктор осыпала бранью и угрозами.

Ринат Шаймиев и лабрадор Николас ехали своим обычным маршрутом: на автобусе N 27 от остановки "Улица Викулова" до ТРК "Мега". Сначала кондуктор требовала оплатить провоз собаки, но, получив отказ, перешла к более крепким выражениям.

- Я объяснял, что по закону это не просто собака, а техническое средство реабилитации, как трость или костыли, их провозят бесплатно, на что она отвечала, что ее в любом случае оштрафуют и надо заплатить, - рассказал Ринат. - А потом заявила: "Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны Богом!"

Позже в адрес слепого и собаки полетели угрозы переломать конечности и вышвырнуть на ходу. Мужчине пришлось позвонить в службу 112. Разговаривая с оператором, он вышел на улицу, после чего автобус уехал. Подавать заявление в полицию Ринат не стал, проверку областная прокуратура начала по факту многочисленных публикаций в СМИ.

В частной пассажирской компании отделались кратким сообщением о том, что приносят извинения, а также собираются провести собственную проверку.

...Днем в субботу в автобусе маршрута N 27 довольно тесно, все места заняты, многие с покупками: люди готовятся к празднику. Кондуктор - молодая и бойкая - тараторит скороговоркой свое: "задняя площадка, передавайте за проезд".

- Слышали историю про инвалида с собакой? - спрашиваю, подавая купюру.

- Нет, - отвечает. - Я недавно работаю.

- А что бы сделали, если бы слепой провозил вот такого пса?

- Да пускай везет, он же не видит, ему можно.

Представительница другой автотранспортной компании Екатеринбурга рассказала "РГ", что кондукторов время от времени инструктируют, как им следует общаться с инвалидами, но это не всегда помогает.

- Вмешивается человеческий фактор, - говорит она. - Скандалисты и грубияны встречаются как среди пассажиров, так и в числе наших работников.

Вместе с тем руководитель общественной организации "Белая трость" Олег Колпащиков считает: вместо того чтобы требовать крови провинившихся транспортников, всем неравнодушным следует поставить себя на их место и осознать, что здоровым людям очень тяжело взаимодействовать с инвалидами.

Кстати, по словам руководителя пресс-службы областного центра реабилитации инвалидов Веры Золотаревой, в конце декабря состоится встреча с коллективом транспортного предприятия, обслуживающего маршрут N 27: "Мы придем вместе с Ринатом и Николасом, расскажем сотрудникам о собаках-проводниках и правилах их провоза".