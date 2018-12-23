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Рубрика: Спорт

Прижились в Нове-Место

Чешский этап Кубка мира стал самым успешным для наших в нынешнем сезоне
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Третий этап Кубка мира в чешском Нове-Место стал самым успешным для российской сборной в сезоне 2018/19.
Александр Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости Александр Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости
Александр Логинов идет вторым в общем зачете Кубка мира. Фото: РИА Новости

По его итогам наши биатлонисты завоевали два "серебра" плюс "бронзу", и это без учета результатов женского масс-старта.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сестра Шипулина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

Правда, весь медальный улов обеспечила мужская команда, а точнее, два человека из нее. Основным забойщиком уже привычно стал Александр Логинов. Он дважды повторил свой лучший результат в карьере, финишировав вторым в спринте, а затем и в гонке преследования. В обоих случаях Александр уступил только норвежцу Йоханнесу Бе. При этом отдельный оптимизм вселяет тот факт, что Логинов в нынешнем пелотоне, по сути, единственный, кто может хоть как-то противостоять скандинаву по скорости на трассе. Особенно это было заметно в преследовании, когда Александру просто не хватило дистанции, чтобы догнать и обогнать скандинава.

- Достаточно хорошо работали лыжи, самочувствие было вполне рабочее, - поведал потом сам биатлонист. - На финишном круге не стоило отсиживаться, надо было работать - круг короткий. Перед выходом на последний спуск видел, что не хватило сотни метров, чтобы поработать в спину. Отрыв оказался таким, что за оставшиеся 300 метров его не отыграешь.

Во вчерашнем масс-старте Йоханнес Бе снова оказался лучшим. А вот Логинов гонку провалил: шесть промахов отбросили его на 15-е место. Но сборная России все равно без медалей не осталась.

Вообще, если не брать в расчет успехи Логинова, результаты остальной мужской команды вызывали тревогу: в предыдущих семи гонках кроме Александра из наших в топ-10 не заезжал никто. Эту неприятную традицию сломал Евгений Гараничев, завоевавший "бронзу". Ценность добытой награды еще и в том, что от Гараничева особых успехов на данном этапе не ждали. Евгений объективно сейчас не в лучшей форме: из-за проблем с желудком он был даже вынужден пропустить эстафету на предыдущем этапе в австрийском Хохфильцене.

Гарантом попадания в призеры в масс-старте Гараничева стала его безукоризненная стрельба. Помимо россиянина с нулем огневые рубежи прошел только Йоханнес Бе. "Знал, что мог стрельнуть чисто, если не буду суетиться", - признался сам Гараничев.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Гараничев стал третьим в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Чехии

Теоретически Евгений мог побороться и за второе место: по крайней мере, на финишный круг он уходил именно на этой позиции. Но сказались неидеальные физические кондиции биатлониста, из-за которых он пропустил вперед француза Кентена Фийона Майе. Так или иначе, Гараничев все равно на пьедестале, причем впервые за три года.

Что касается общего зачета, тут лидерство Йоханнеса Бе, выигравшего уже шесть гонок, не вызывает никаких сомнений. Вторым, несмотря на неудачу в масс-старте, идет Логинов, а замыкает тройку лучших австриец Симон Эдер.

В отличие от мужчин, наши девушки смотрелись в Нове-Место не столь убедительно. В двух личных гонках лучший результат показала Ирина Старых, замкнувшая топ-10 в спринте.

Добавим, что следующий этап Кубка мира пройдет с 11 по 13 января в немецком Оберхофе.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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