Сестра Шипулина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону

В чешском Нове-Место завершился женский масс-старт на 12,5 км в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победительницей стала Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию.

Анастасия, являющаяся родной сестрой выступающего за Россию Антона Шипулина, с двумя промахами финишировала первой, показав время 35:34,4 секунды. Второй стала ее напарница по команде Паулина Фиалкова, а замкнула тройку француженка Анаис Шевалье.

После гонки муж и тренер спортсменки Даниэль Кузьмин сообщил, что нынешний сезон является последним для Анастасии. Он, правда, не исключил, что она еще может передумать и продолжить борьбу в олимпийском цикле.

"Начало месяца было не очень оптимистичным, в Поклюке Настя не была в хорошей форме, много проигрывала ногами. Но теперь вышла на прошлогодний уровень, улучшается стрельба - вчера было только шесть промахов, а сегодня два, - сказал Кузьмин в эфире телеканала "Матч ТВ". - Новый олимпийский цикл? Этот сезон для Насти последний, надеюсь, что она закончит карьеру в Осло. Но от нее можно ждать чего угодно, она великий спортсмен. Сегодня она все доказала не только себе, но и своему брату Антону Шипулину, чтобы он не уходил на печальной ноте. У него все получится. Антоха, мы с тобой!"

Шипулин, ранее заявивший о продолжении карьеры, по данным СМИ, все же может в ближайшее время попрощаться с большим спортом. Сам Антон отметил, что пока намерен сосредоточиться на "Рождественской гонке", где он побежит вместе с Екатериной Юрловой-Перхт.