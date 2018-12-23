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Рубрика: В мире

Шредер раскритиковал позицию США по "Северному потоку-2"

Фото: AP Photo/Martin Meissner Фото: AP Photo/Martin Meissner
Фото: AP Photo/Martin Meissner

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подверг критике США за их попытки остановить строительство трубопровода "Северный поток - 2". По его мнению, американцы поступают так не из-за любви к Украине, а потому, что сами хотят поставлять газ в Германию. Сжиженный газ хуже по качеству, но при этом дороже, чем трубопроводный газ, заявил Шредер в интервью изданию Welt am Sonntag.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Также политик раскритиковал Вашингтон за его требования, чтобы Берлин ограничил торговлю с рядом государств. Шредер убежден, что страна не должна позволять, чтобы США решали за нее, с кем вести торговлю. Иначе "скоро Германии ни с кем нельзя будет иметь экономические связи", цитирует РИА Новости.

Во время интервью экс-канцлер подчеркнул, что не является антиамериканистом. Однако отметил, что его стратегия во внешней политике заключалась в достижении и сохранении относительной независимости от Соединенных Штатов.

Ранее Шредер выступил с резким заявлением в адрес торговой политики США. По его мнению, Вашингтон обходится с Германией как с оккупированной страной. Бывший канцлер призвал Берлин искать новых союзников.

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