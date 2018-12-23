Новости

СМИ: Спецпредставитель США подал в отставку из-за вывода войск из Сирии 01:48
Спасатели добрались до места возгорания в шахте Соликамска 01:22
Первое на Шпицбергене ограбление банка совершил россиянин 00:57
В Испании разыграли 2,5 миллиарда евро в крупнейшей лотерее мира 22.12.2018
В парламенте Ирана обсудят покупку у России самолетов SSJ-100 22.12.2018
Контроль за пожарной безопасностью могут передать МВД 22.12.2018
РПЦ: У канонической УПЦ гораздо больше прав, чем получит автокефалия 22.12.2018
"Реал" в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира 22.12.2018
В Соликамске спасатели начали шестую попытку добраться до горняков 22.12.2018
Против украинского премьера возбудили уголовное дело 22.12.2018
ВСУ готовят провокацию с боеприпасами, похожими на сделанные в ДНР 22.12.2018
В КБР задержали подозреваемого в убийстве 13-летней давности 22.12.2018
В Одессе нашли цистерну с человеческими скелетами 22.12.2018
СМИ: Порошенко прикрывает коррупционный режим на Украине 22.12.2018
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс вагонов с танками ВСУ 22.12.2018
МВД уточнит правила проникновения полицейских в частные помещения 22.12.2018
На Урале водитель Porsche устроил стрельбу за право выезда с парковки 22.12.2018
Медведев поручил губернатору оказать помощь пострадавшим в Соликамске 22.12.2018
Российское бюро Интерпола поможет Сирии найти культурные ценности 22.12.2018
СК возбудил дело по факту возможной гибели людей в шахте Соликамска 22.12.2018
В Соликамске рассказали о шансах на спасение горняков из горящей шахты 22.12.2018
Биатлонист Логинов стал вторым в пасьюте на этапе Кубка мира 22.12.2018
Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ 22.12.2018
В Соликамске в связи с ЧП на шахте заработала горячая линия 22.12.2018
В Соликамск выехали горноспасатели из разных регионов Урала 22.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 01:48
Рубрика: В мире

СМИ: Спецпредставитель США подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Бретт Макгерк подал в отставку. По данным телеканала CBS, причиной такого шага стало несогласие с решением президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии

Сообщается, что Макгерк планировал покинуть свой пост в феврале 2019 года. Но по данным источников телеканала, спецпредставитель проинформировал госсекретаря Майка Помпео, что ускорит свой уход из-за "сильного несогласия с внезапным решением о выводе двух тысяч военных из Сирии, что фактически означает бросить союзников США в регионе", - цитирует РИА Новости.

Макгерк подал в отставку в пятницу. Последним его рабочим днем в этой должности станет 31 декабря, сообщает CBS. После увольнения он продолжит работу в Стэнфордском университете.

Напомним, 18 декабря президент США Дональд Трамп распорядился вывести американских военных из Сирии. По мнению главы Белого дома, "основная миссия" США в вопросе борьбы с ДАИШ "почти завершена". По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, вывод войск говорит не о прекращении борьбы с террористами в Сирии, а о переходе к следующей фазе кампании. По данным агентства Reuters, вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.

Бондарев: Войска США больше мешали, чем помогали в Сирии
В мире США В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали цель нового транша Киеву от США
Захарова раскритиковала спекуляции о вмешательстве РФ в выборы в США
Свыше 800 "желтых жилетов" собрались в Париже
Правительство США частично прекратило работу
Железнодорожники Украины пожаловались на нехватку российских запчастей