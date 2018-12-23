СМИ: Спецпредставитель США подал в отставку из-за вывода войск из Сирии

Спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Бретт Макгерк подал в отставку. По данным телеканала CBS, причиной такого шага стало несогласие с решением президента Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии.

Сообщается, что Макгерк планировал покинуть свой пост в феврале 2019 года. Но по данным источников телеканала, спецпредставитель проинформировал госсекретаря Майка Помпео, что ускорит свой уход из-за "сильного несогласия с внезапным решением о выводе двух тысяч военных из Сирии, что фактически означает бросить союзников США в регионе", - цитирует РИА Новости.

Макгерк подал в отставку в пятницу. Последним его рабочим днем в этой должности станет 31 декабря, сообщает CBS. После увольнения он продолжит работу в Стэнфордском университете.

Напомним, 18 декабря президент США Дональд Трамп распорядился вывести американских военных из Сирии. По мнению главы Белого дома, "основная миссия" США в вопросе борьбы с ДАИШ "почти завершена". По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, вывод войск говорит не о прекращении борьбы с террористами в Сирии, а о переходе к следующей фазе кампании. По данным агентства Reuters, вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.