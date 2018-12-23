Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit, которое ранее работало над "Турецким потоком", теперь присоединилось к флотилии судов для укладки труб "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии. Об этом сообщил оператор проекта балтийской магистрали Nord Stream 2 AG.

Pioneering Spirit продолжит укладку газопровода вслед за судном Solitaire, которое работало в Финляндии с сентября. Теперь это судно ушло в южную часть ИЭЗ Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода в ближайшие месяцы.

"Ведутся строительные работы на береговых участках в России и Германии. Судно Audacia вчера завершило трубоукладочные работы в водах Германии. Всего в настоящее время уже уложено около 370 километров газопровода", - говорится в сообщении оператора.

"Северный поток-2" затрагивает воды пяти стран - России, Германии, Швеции, Финляндии и Дании. Ото всех стран получены разрешения на строительство, кроме Дании. Ожидается, что это не станет препятствием для работ и газопровод введут в работу в конце следующего года.