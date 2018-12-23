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23.12.2018 14:19
Рубрика: В мире

Свыше 80 тысяч человек пришли поздравить императора Японии с 85-летием

Текст: Юрий Когалов

Более 82 тысяч человек собрались сегодня в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с 85-летием. Как отмечают в Управлении делами императорского двора, это абсолютный рекорд за все время проведения подобных церемоний.

Впрочем, это можно объяснить тем, что данный день рождения для Акихито стал последним в качестве императора, в апреле 2019 года он намерен отречься от престола в пользу своего старшего сына Нарухито.

"Тот факт, что эра правления Хэйсэй подходит к концу, когда Япония свободна от войн, дает мне душевное спокойствие", - отметил император.

По его словам, во время Второй мировой войны погибло огромное количество людей, кроме того, "мир и процветание послевоенной Японии были построены за счет огромных жертв и неустанных усилий японского народа".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Необходимо передать достоверно эту историю тем поколениям, которые рождены после войны", - подчеркнул Акихито.

Он также поблагодарил своих сограждан за поддержку, оказанную ему в связи с его решением передать трон наследнику, и выразил соболезнования всем жителям Японии, пострадавшим от многочисленных стихийных бедствий, обрушившихся на страну в этом году.

Напомним, желание уступить трон сыну Акихито выразил еще в 2016 году. Для этого пришлось принимать специальный закон, поскольку ранее передача престола происходила только после смерти императора. Правительство определило дату. Акихито отречется от престола 30 апреля 2019 года, на следующий день - 1 мая 2019 года - новым монархом станет его сын Нарухито.

Император в Японии по конституции не считается главой государства, а является лишь "символом страны и единства ее народа". Он не имеет политических полномочий и выполняет церемониальные функции.

В мире Восточная Азия Япония
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