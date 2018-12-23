Тела восьми рабочих обнаружены в шахте Соликамска

Спасатели обнаружили тела восьми человек в строящейся шахте в Соликамске. Двое погибших найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях обнаружены тела еще шестерых.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства Пермского края. Всего под землей были заблокированы девять рабочих. Сейчас горноспасатели готовятся к еще одному спуску. В шахте все еще продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов огня.

В момент возникновения пожара в субботу утром подрядная организация "УС-30" проводила в шахте работы по бетонированию. Из 17 рабочих на поверхность удалось подняться восьми, еще девять оказались заблокированными в зоне задымления. Спасатели предприняли несколько попыток добраться до строителей, однако из-за деформации конструкций ствола, горения и сильного задымления сделать этого не удавалось.

По словам специалистов, задымление было связано с проведением строительных работ: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.