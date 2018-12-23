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23.12.2018 22:12
Рубрика: В мире

Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии

Текст: Игорь Дунаевский

Президент США Дональд Трамп обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом планы по выводу американского военного контингента из Сирии. Об этом хозяин Белого дома сообщил в воскресенье в своем Twitter, назвав дискуссию "продуктивной".

Фото: REUTERS
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"Только что провел длинный и продолжительный телефонный разговор с президентом Эрдоганом, - написал он. - Мы обсудили (террористическую группировку) ДАИШ (запрещена в РФ - "РГ"), совместные действия в Сирии, а также медленный и в высокой степени скоординированный вывод войск США из региона. После многих лет мы возвращаемся домой". По словам Трампа, темой беседы также стали американо-турецкие торговые связи.

В минувшую среду президент США сообщил, что намерен полностью вывести контингент, состоящий из примерно двух тысяч американских военных, оказывавших поддержку формированиям сирийских курдов на севере Сирии при проведении операций против террористов. По данным газеты The Washington Post, это решение Трамп впервые озвучил в телефонном разговоре с президентом Турции, который заверил американского коллегу, что вооруженные силы его страны самостоятельно справятся с оставшимися террористическими группировками в Сирии.

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