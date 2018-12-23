Требования к потребкредитам повысят 1 апреля 2019 года

Совет директоров Банка России всерьез обеспокоен размахом, который принял рост потребительского кредитования. В третий раз в этом году он решил увеличить надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам.

Повышение коснется кредитов с полной стоимостью (ПСК) от 10 до 30 процентов (то есть 99 процентов выдач), которые будут выданы с 1 апреля 2019 года. Надбавки вырастут на 30 процентных пунктов и составят от 50 процентов для дешевых кредитов и до 130 процентов для кредитов с ПСК от 25 до 30 процентов. Это должно привести к сокращению планов по выдачам необеспеченных кредитов банками, имеющими небольшой запас по достаточности капитала. В этом году Банк России дважды (с 1 мая и с 1 сентября) пересматривал шкалу коэффициентов риска, но потребительское кредитование для многих банков - самый маржинальный продукт, и годовые темпы его прироста разгоняются: 20,7 процента на 1 октября, 21,5 процента на 1 ноября, а за август-октябрь - 24,4 процента. В ноябре, по предварительным данным, тенденция продолжилась. Для сравнения: рост ссудной задолженности корпоративного портфеля за 12 месяцев составил лишь 5,9 процента на 1 декабря. Пока ничто не говорит, что заемщики из числа физических лиц берут на себя непозволительно много: по кредитам, предоставленным в 2017 году - первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой свыше 90 дней не превышает 2-2,5 процента на 12-й месяц с момента выдачи, качество портфелей необеспеченных ссуд растет. Однако рост задолженности по-прежнему в разы превышает рост номинальных доходов населения, а ранее компенсировавшее это снижение ставок по кредитам уже прекратилось. По данным Банка России, отношение плановых платежей по кредитам физлиц к их денежным доходам достигло 8,4 процента на 1 октября (плюс 0,8 процента за год) и в 2019 году превысит максимум 2014 года (девять процентов), если потребительское кредитование сохранит текущие темпы роста. Помимо опасений за закредитованных граждан в основе решения ЦБ лежит желание видеть рост банковских портфелей более сбалансированным. "Рост долговой нагрузки населения повышает подверженность кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам и обусловливает необходимость накопления банками соответствующих буферов капитала", - говорится в комментарии к решению совета директоров.

Закредитованность граждан в 2019 году достигнет рекорда, если ЦБ не удастся сбить темпы роста кредито­вания

Увеличение надбавок к коэффициентам риска вряд ли охладит потребительское кредитование, если учитывать низкую эффективность аналогичных мер, принятых в 2017-2018 годах. Решить проблему сможет введение расчета долговой нагрузки заемщиков (обязательного, по единой методологии, с учетом данных из всех бюро кредитных историй), запланированное Банком России на октябрь 2019 года. Ипотека, которая растет еще быстрее (годовые темпы на 1 ноября составили 26 процентов), пока не вызывает беспокойства у Банка России, тем более что здесь рост кредитования стал замедляться (за август-октябрь годовые темпы снизились до 21,9 процента), а стандарты кредитования должны вырасти. Для этого Банк России ранее принял решение повысить с 1 января надбавку к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом (от 10 до 20 процентов стоимости жилья), они будут оказывать давление на капитал банков.