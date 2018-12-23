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23.12.2018 19:24
Рубрика: Экономика

Капиталы подросли

Трое россиян попали в список самых удачливых миллиардеров
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Трое российских миллиардеров - основной владелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и главные бенефициары "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко - вошли в десятку самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes. Россияне обогнали даже Билла Гейтса и Илона Маска.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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С 29 декабря 2017 года по 19 декабря 2018-го состояние Вагита Алекперова выросло на 4,6 миллиарда долларов - до 19,5 миллиарда. Леонид Михельсон разбогател на четыре миллиарда долларов - до 21,1 миллиарда. Геннадий Тимченко увеличил капитал на 3,8 миллиарда долларов - до 18,9 миллиарда.

В сумме трое самых богатых россиян прибавили к своим активам 12,4 миллиарда долларов. И это в два с лишним раза меньше, чем заработал владелец Amazon Джефф Безос, который за год разбогател на 27,9 миллиарда долларов. Сейчас он возглавляет рейтинг Forbes. Его состояние оценивается в 126, 2 миллиарда долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс и главный идейный вдохновитель Tesla Илон Маск замыкают рейтинг счастливчиков: они разбогатели на 2,9 и 2,8 миллиарда долларов соответственно.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes
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