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23.12.2018 13:50
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, как омолодить мозг с помощью упражнений

Текст: Алексей Иванов

Регулярные и вместе с тем умеренные физические упражнения могут существенно улучшить навыки мышления у пожилых людей с когнитивными нарушениями. После шестимесячного эксперимента оценки участников исследования по специальным тестам повысились, как будто сами они помолодели на девять лет.

Фото: depositphotos.com
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К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Дьюка (Северная Каролина), сообщает Medical Xpress. В исследовании приняли участие 160 человек, их средний возраст составил 65 лет, также у испытуемых имелись факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, такие как гипертония. У этих людей наблюдались сложности с концентрацией внимания, принятием решений или памятью, но при этом никто из них не страдал деменцией (слабоумием). Также участники эксперимента до его начала вели малоподвижный образ жизни.

Ученые решили проверить, как на когнитивные способности пожилых людей повлияют физические упражнения и диета для гипертоников DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Она предполагает употребление овощей и фруктов, злаков, бобов, нежирного мяса, снижение в рационе количества соли и сахара.

Всех участников разделили на четыре группы. В первой испытуемые стали регулярно заниматься ходьбой, бегом или на велотренажере, во второй стали питаться согласно DASH, в третьей оба нововведения были совмещены, а четвертая группа стала контрольной.

Фото: depositphotos.com
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Спустя полгода контрольные тесты на когнитивные способности показали, что участники-спортсмены заметно улучшили свои результаты по сравнению с другими группами. При этом в сочетании с диетой эффект был еще выше. Любопытно, что одно лишь правильное питание особого влияния на мозг не оказало. А регулярные физические нагрузки (три раза в неделю по 45 минут) улучшили так называемые исполнительные функции мозга - это способность человека регулировать собственное поведение, концентрироваться на чем-то, достигать целей. Вместе с тем на памяти пожилых людей эксперимент никак не отразился.

По словам Джеймса А. Блюменталя, одного из авторов исследования, полученный в результате эффект можно выразить в таких цифрах. Перед началом занятий участники имели средние оценки по отдельным подтестам исполнительной функции мозга, характерные скорее для 93-летних людей. То есть на 28 лет выше их фактического возраста. А спустя полгода физнагрузок и соблюдения диеты DASH они стали соответствовать уже 84-летним здоровым пожилым людям.

Подробнее с результатами исследования можно в статье, опубликованной в журнале Neurology.

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