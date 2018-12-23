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23.12.2018 16:33
Рубрика: В мире

Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Текст: Юрий Ершов

Из Иерусалима пришла скорбная весть - в возрасте 94 лет умер последний из участников восстания в Варшавском гетто Симха Ротем.

Варшавское гетто гитлеровцы создали в октябре 1940 года. Туда согнали более полумиллиона евреев. Условия проживания были ужасающими. Люди умирали от заразных заболеваний, от голода. А в 1942 году нацисты стали отправлять эшелоны с людьми в лагеря смерти, в первую очередь в Треблинку. А там - газовые камеры и крематории.

Конечно, евреи не хотели оставаться послушными агнцами, тогда же в 42-м сгруппировалась Еврейская боевая организация. Одним из ее руководителей и стал совсем молодой Симха Ротем, под псевдонимом Казик. Геттовским подпольщикам удалось в январе 1943 года сорвать депортацию евреев из гетто.

Фото: Facebook.com/Петро Порошенко
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А уже в апреле, вдохновленные этим успехом участники боевой организации, подняли вооруженное восстание против гитлеровцев. Конечно, вооруженным это сопротивление назвать можно только с большой натяжкой: в условиях гетто вооружиться нормально восставшие не могли. Раздобыли разными путями пистолеты, автоматы и один пулемет и полагали, что им удастся спасти обитателей гетто. Не получилось. Через месяц сопротивления восстание было подавлено. Тысячи евреев нацисты отправили в Треблинку.

В дни восстания Симха налаживал контакты между отрядами и другими организациями подпольщиков за пределами гетто. Казику, к счастью, удалось бежать и даже с помощью польских инженеров через канализационные пути спасти оставшихся в живых членов Еврейской боевой организации. В 1944 году он воевал в рядах бойцов Варшавского восстания.

О тех временах Ротем подробно вспоминал в документальном фильме Агнешки Арнольд.

Фото: Depositphotos
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А в июне нынешнего года Симха обратился с открытым письмом к президенту Польши Анджею Дуде, в котором выражает сожаление по поводу того, что Институт национальной памяти никак не хочет признать роль поляков в Холокосте. Ведь многие доносили на евреев.

"Я не обвиняю весь польский народ, - пишет он. - Но знаю, что многие отважные поляки, укрывая еврейские семьи от нацистов, подвергали риску свои жизни и жизни своих близких и старались, чтобы об этом не узнали соседи".

Симха Ротем после войны еще в 1946 году переселился в Израиль.

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