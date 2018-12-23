Уралочки выиграли у курского "Динамо" одно очко в финале Кубка России

Новости

Израильские военные открыли огонь по людям на границе с Сирией 00:48
Звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде измазали "кровью" 00:31
Аэропорт Бирмингема возобновил работу после сбоя в системе управления 23.12.2018
Аэропорт Бирмингема временно приостановил работу 23.12.2018
Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии 23.12.2018
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками "Бутырки" 23.12.2018
Патрик Шанахан станет и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года 23.12.2018
Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года 23.12.2018
Макрон выразил сожаление в связи с выводом войск США из Сирии 23.12.2018
Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами 23.12.2018
Пожар на шахте в Соликамске полностью потушен 23.12.2018
В Соликамск из Башкирии приехали родственники погибших в шахте 23.12.2018
Сестра Шипулина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону 23.12.2018
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком 23.12.2018
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море 23.12.2018
Рaкета Falcon 9 со спутником GPS стартовала во Флориде 23.12.2018
В Беларуси продают идеальную "девяносто девятую" 23.12.2018
Умер последний участник восстания в Варшавском гетто 23.12.2018
Россияне остались без новогодних скидок на автомобили 23.12.2018
В Москве трамвай протаранил легковушку 23.12.2018
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани 23.12.2018
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны 23.12.2018
Собянин рассказал о новых рекордах московского метро 23.12.2018
Путин реорганизовал кремлевское управление 23.12.2018
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 23.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 23:49
Рубрика: Спорт

"Лисицы" всех перехитрили

Уралочки выиграли у курского "Динамо" одно очко в финале Кубка России
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7752 (289)
Решающий матч прошедшего в Курске "Финала четырех" розыгрыша Кубка России среди женских команд завершился победой екатеринбургского УГМК над местным "Динамо" с минимальной разницей в счете - 66:65. Главным героем встречи стала чемпионка мира среди молодежи-2017, игрок сборной России Раиса Мусина. Именно она на последней секунде при попытке выполнить дальний бросок заставила соперницу совершить нарушение и затем реализовала все три штрафных.
Несмотря на отсутствие легионеров, УГМК и курское "Динамо" выдали потрясающий по накалу и зрелищности матч. Фото: Пресс-служба Динамо (Курск) Несмотря на отсутствие легионеров, УГМК и курское "Динамо" выдали потрясающий по накалу и зрелищности матч. Фото: Пресс-служба Динамо (Курск)
Несмотря на отсутствие легионеров, УГМК и курское "Динамо" выдали потрясающий по накалу и зрелищности матч. Фото: Пресс-служба Динамо (Курск)

Состоявшиеся в субботу полуфиналы, учитывая особенности регламента соревнований, обещали быть интригующими, но в целом таковыми не получились. Поясним, что уже несколько сезонов подряд в Кубке страны запрещено участие иностранных игроков. Подобное правило, то есть полное игнорирование легионеров, отчасти нивелирует финансовые возможности соискателей приза и дает вполне объективный ответ на вопрос - в какой конкретно российской команде лучше всего поставлена работа с доморощенными исполнителями.

Фото: РИА Новости
Карасева на посту главного тренера баскетбольного "Зенита" сменил испанец

Конечно, в Кубке УГМК и курское "Динамо" потенциально слабее, нежели в полном составе с иностранками, но и собственных сил для выхода в финал хватило "Лисицы", как называют уральскую команду в баскетбольном мире из-за его живого рыжего талисмана, победили подмосковную "Спарту энд К" - 83:68. Хозяйки турнира динамовки взяли верх над оренбургской "Надеждой" - 84:71.

Вчерашняя битва за трофей вышла более чем драматичной. Перед началом последней четверти основного времени матча УГМК лидировал с разницей в 15 очков - 53:38. Но для женского баскетбола столько серьезный, казалось бы перевес, совсем не означает победы. Сейчас в Курске за минуту до сирены курянки, совершившие героический рывок, после точных штрафных чемпионки Европы-2011 Натальи Анойкиной (Мясоедовой) уже были впереди - 64:60. И вот здесь "Лисицы", сумевшие забыть о неудачном отрезке, перестроиться и повернули ход концовки матча. Сначала Татьяна Петрушина в одной атаке заработала три очка - бросок в кольцо с прохода и фол соперницы, наказанный метким штрафным. Затем в ответном нападении правила были нарушены уже на динамовке Екатерине Головченко, но она из двух попыток с линии реализовала лишь одну - 65:63 в пользу хозяек.

Та же самая Головченко стала одной из ключевых фигур следующего игрового эпизода, решившего исход матча. Когда время уже заканчивалось, Раиса Мусина из УГМК обозначила попытку плохо подготовленного, отчаянного дальнего броска, мяч пролетел мимо цели, однако судья Елена Чернова зафиксировала фол Головченко. Мусина отправилась пробивать штрафные с задачей-минимум забить хотя бы два мяча, чтобы игра продолжилась в овертайме. Остальные игроки УГМК в это время стояли на площадке обнявшись, как футболисты при исполнении послематчевых серий 11-метровых. Раиса показала потрясающее мастерство, помноженное на хладнокровность - все три мяча провалились в корзину!

Теперь УГМК одновременно владеет тремя титулами - чемпион России и Евролиги, обладатель Кубка России

Курянки лишились приза, которым владели с прошлого сезона. УГМК стал обладателем трофея в рекордный девятый раз. Напомним, что женский Кубок России разыгрывается с 2003 года.

Лучшими бомбардирами в составе победительниц стали Мусина (24 очка), ее партнер по "золотой" молодежке и национальной сборной Мария Вадеева (18) и Елена Беглова (11). У курянок отличились американка с российским паспортом Эпифания Принц (18), Наталья Анойкина (15), Татьяна Видмер (13) и Алена Кириллова (12), семь лет назад признанная MVP чемпионата Европы.

Единая лига

Тем временем уже вторая в нынешнем сезоне тренерская отставка произошла в российском клубе мужской Единой лиги из так называемой "большой пятерки", куда входят команды, выступающие в двух главных континентальных кубковых турнирах - Евролиге и Еврокубке. Пост рулевого питерского "Зенита" покинул экс-наставник национальной сборной страны Василий Карасев. Его место занял известный испанский специалист Хоан Плаза, которому на этой неделе исполнится 55 лет. Он работал в мадридском "Реале" (2007-2009), литовском "Жальгирисе" (2012-2013) и еще пять сезонов трудился в испанской "Уникахе" из Малаги, выиграв с этой командой Еврокубок-2016/17.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Главный тренер баскетбольного ЦСКА: Мы движемся в правильном направлении

Причиной отставки Карасева стало крайне невыразительное выступление питерцев в Единой лиге и Еврокубке. Недавно баскетболисты с берегов Невы умудрились потерпеть поражение от саратовского "Автодора", лидируя по ходу встречи с разницей в 19 очков. В Еврокубке "Зенит" еле-еле, с четвертой позиции в своей шестерке, пробился в следующую стадию топ-16, причем в заключительном туре первого этапа уступил в овертайме французскому "Виллербанну".

Сейчас интересно, как увольнение отца скажется на дальнейшей игре одного из лидеров команды Сергея Карасева. Уже завтра у "Зенита" важный гостевой матч с грозным соперником - подмосковными "Химками".

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин реорганизовал кремлевское управление
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии