Уралочки выиграли у курского "Динамо" одно очко в финале Кубка России

Решающий матч прошедшего в Курске "Финала четырех" розыгрыша Кубка России среди женских команд завершился победой екатеринбургского УГМК над местным "Динамо" с минимальной разницей в счете - 66:65. Главным героем встречи стала чемпионка мира среди молодежи-2017, игрок сборной России Раиса Мусина. Именно она на последней секунде при попытке выполнить дальний бросок заставила соперницу совершить нарушение и затем реализовала все три штрафных.

Состоявшиеся в субботу полуфиналы, учитывая особенности регламента соревнований, обещали быть интригующими, но в целом таковыми не получились. Поясним, что уже несколько сезонов подряд в Кубке страны запрещено участие иностранных игроков. Подобное правило, то есть полное игнорирование легионеров, отчасти нивелирует финансовые возможности соискателей приза и дает вполне объективный ответ на вопрос - в какой конкретно российской команде лучше всего поставлена работа с доморощенными исполнителями.

Конечно, в Кубке УГМК и курское "Динамо" потенциально слабее, нежели в полном составе с иностранками, но и собственных сил для выхода в финал хватило "Лисицы", как называют уральскую команду в баскетбольном мире из-за его живого рыжего талисмана, победили подмосковную "Спарту энд К" - 83:68. Хозяйки турнира динамовки взяли верх над оренбургской "Надеждой" - 84:71.

Вчерашняя битва за трофей вышла более чем драматичной. Перед началом последней четверти основного времени матча УГМК лидировал с разницей в 15 очков - 53:38. Но для женского баскетбола столько серьезный, казалось бы перевес, совсем не означает победы. Сейчас в Курске за минуту до сирены курянки, совершившие героический рывок, после точных штрафных чемпионки Европы-2011 Натальи Анойкиной (Мясоедовой) уже были впереди - 64:60. И вот здесь "Лисицы", сумевшие забыть о неудачном отрезке, перестроиться и повернули ход концовки матча. Сначала Татьяна Петрушина в одной атаке заработала три очка - бросок в кольцо с прохода и фол соперницы, наказанный метким штрафным. Затем в ответном нападении правила были нарушены уже на динамовке Екатерине Головченко, но она из двух попыток с линии реализовала лишь одну - 65:63 в пользу хозяек.

Та же самая Головченко стала одной из ключевых фигур следующего игрового эпизода, решившего исход матча. Когда время уже заканчивалось, Раиса Мусина из УГМК обозначила попытку плохо подготовленного, отчаянного дальнего броска, мяч пролетел мимо цели, однако судья Елена Чернова зафиксировала фол Головченко. Мусина отправилась пробивать штрафные с задачей-минимум забить хотя бы два мяча, чтобы игра продолжилась в овертайме. Остальные игроки УГМК в это время стояли на площадке обнявшись, как футболисты при исполнении послематчевых серий 11-метровых. Раиса показала потрясающее мастерство, помноженное на хладнокровность - все три мяча провалились в корзину!

Теперь УГМК одновременно владеет тремя титулами - чемпион России и Евролиги, обладатель Кубка России

Курянки лишились приза, которым владели с прошлого сезона. УГМК стал обладателем трофея в рекордный девятый раз. Напомним, что женский Кубок России разыгрывается с 2003 года.

Лучшими бомбардирами в составе победительниц стали Мусина (24 очка), ее партнер по "золотой" молодежке и национальной сборной Мария Вадеева (18) и Елена Беглова (11). У курянок отличились американка с российским паспортом Эпифания Принц (18), Наталья Анойкина (15), Татьяна Видмер (13) и Алена Кириллова (12), семь лет назад признанная MVP чемпионата Европы.

Единая лига

Тем временем уже вторая в нынешнем сезоне тренерская отставка произошла в российском клубе мужской Единой лиги из так называемой "большой пятерки", куда входят команды, выступающие в двух главных континентальных кубковых турнирах - Евролиге и Еврокубке. Пост рулевого питерского "Зенита" покинул экс-наставник национальной сборной страны Василий Карасев. Его место занял известный испанский специалист Хоан Плаза, которому на этой неделе исполнится 55 лет. Он работал в мадридском "Реале" (2007-2009), литовском "Жальгирисе" (2012-2013) и еще пять сезонов трудился в испанской "Уникахе" из Малаги, выиграв с этой командой Еврокубок-2016/17.

Причиной отставки Карасева стало крайне невыразительное выступление питерцев в Единой лиге и Еврокубке. Недавно баскетболисты с берегов Невы умудрились потерпеть поражение от саратовского "Автодора", лидируя по ходу встречи с разницей в 19 очков. В Еврокубке "Зенит" еле-еле, с четвертой позиции в своей шестерке, пробился в следующую стадию топ-16, причем в заключительном туре первого этапа уступил в овертайме французскому "Виллербанну".

Сейчас интересно, как увольнение отца скажется на дальнейшей игре одного из лидеров команды Сергея Карасева. Уже завтра у "Зенита" важный гостевой матч с грозным соперником - подмосковными "Химками".