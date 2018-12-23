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23.12.2018 20:33
Рубрика: Власть

Фильтры и даты

В администрации президента обсудили избирательное законодательство
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Рабочая группа по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента РФ начала обсуждение возможных изменений в законодательство о выборах. Первое после Единого дня голосования заседание прошло в пятницу под руководством первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

О необходимости если не изменений, то как минимум серьезной экспертной оценки действующих норм говорят все - и ЦИК, и партии, и общественные организации. Чаще всего в этом контексте упоминаются "муниципальный фильтр" и сама дата выборов.

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"Муниципальный фильтр" задумывался как один из способов недопуска во власть людей с криминальным прошлым и различного рода спойлеров. Однако на практике, как утверждают представители оппозиционных сил, он нередко срабатывает против вполне проходных кандидатов.

Что же касается даты голосования, то ради расширения возможностей граждан попасть на участки в начале сентября Мосгоризбирком, например, решился на эксперимент по организации голосования на выборах мэра Москвы в четырех соседних регионах, куда москвичи любят выезжать на исходе теплого сезона. В итоге явка оказалась 30,9%, то есть не выше показателя 2013 года, когда к урнам пришли 32% жителей столицы. Эти и другие вопросы обсудили в администрации президента члены Центризбиркома, лидеры парламентских политических партий, сенаторы, депутаты, представители СПЧ, эксперты.

Как рассказал "Интерфаксу" по итогам заседания зампред ЦИК Николай Булаев, участники затронули широкий круг тем, но "более перспективными" признаны "муниципальный фильтр" и дата Единого дня голосования. По ним будут созданы рабочие подгруппы.

Но это не означает, что грядет отмена "фильтра" и перенос даты выборов. Подгруппы "подготовят варианты возможных решений или придут к мнению, что этот вопрос сегодня не актуален", пояснил Булаев. "Рабочие подгруппы должны в ближайшее какое-то понятное время, месяца два, обсудить эти темы и подготовить предложения для рабочей группы по их возможному решению или варианты решения", - рассказал он. Один из вариантов - расширение возможностей системы "Мобильный избиратель", которая сегодня позволяет гражданам без волокиты проголосовать не по месту постоянной регистрации, а там, где удобно. Если речь идет о выборах президента или депутатов Госдумы (по спискам), можно выбрать любой участок в России или за рубежом, если же выборы региональные - перемещаться разрешено в пределах округа.

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По словам секретаря ЦИК Майи Гришиной, в рабочей группе позитивно отнеслись к идее ЦИК о создании цифровых участков "для упрощения голосования граждан на региональных выборах за пределами округа". Речь идет об универсальных участках, где можно будет голосовать на любых региональных выборах в пределах страны. Предполагается, что модель такого участка ЦИК сможет продемонстрировать через несколько месяцев. Всего их планируется открыть порядка пяти тысяч.

В любом случае нелишне будет спросить мнение граждан, уверен глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, также принимавший участие в заседании. "Поскольку высказываются различные точки зрения, актуальными представляются проведение социологических исследований и анализ зарубежного опыта", - заявил он журналистам.

Власть Работа власти Президент Администрация Президента Избирательное законодательство
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