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23.12.2018 18:04
Рубрика: В мире

В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море

Текст: Юрий Когалов

Представитель правительства Украины Юрий Грымчак предложил отправить корабль британского королевского флота HMS Echo в Азовское море, чтобы "проверить реакцию России". Судно вошло в акваторию Черного моря 17 декабря и в настоящее время находится в одесском порту.

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По словам Грымчака, на борту корабля нет никакого вооружения (хотя согласно официальным данным, HMS Echo оснащен 20 мм пушкой и 7,62 мм пулеметами), поэтому на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы (она ограничивает срок пребывания военных судов нечерноморских государств 21 сутками). При этом украинского чиновника совершенно не заботит мнение Лондона, который вовсе не выражал стремления идти на открытый конфликт с Россией. "Любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они (российские власти - прим. "РГ") будут реагировать", - заявил Грымчак. Следует добавить, что в Турции, в отличие от Грымчака, считают британское многоцелевое океанографическое судно военным, поскольку оно официально входит в британский королевский флот.

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По мнению сенатора Франца Клинцевича, "само предложение (Грымчака) еще раз демонстрирует, какую опасность для всего мира представляет нынешний киевский режим". "Это уже даже не русофобия. Режим все больше впадает в маниакальное состояние", - написал он в социальной сети Facebook.

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"Подобное заявление следует воспринимать как несолидное мальчишество, которое не красит людей, занимающих подобные "посты", если их вообще можно воспринимать как серьезные", - отметил со своей стороны первый заместитель председателя Госдумы Александр Шерин. По его мнению, которое приводит Федеральное агентство новостей, "эти слова - не более чем детская дразнилка". "Российская Федерация будет реагировать на любой корабль любой страны одинаково. Если нас кто-то пытается проверить на "слабо", я не советую этого делать. Реакция будет одинаковая и адекватная для всех", - подчеркнул депутат, заодно напомнив Киеву, что Британия всегда действовала чужими руками, чтобы извлечь выгоду для себя, и не полезет на рожон и в этот раз.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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