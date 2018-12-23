В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море

Представитель правительства Украины Юрий Грымчак предложил отправить корабль британского королевского флота HMS Echo в Азовское море, чтобы "проверить реакцию России". Судно вошло в акваторию Черного моря 17 декабря и в настоящее время находится в одесском порту.

По словам Грымчака, на борту корабля нет никакого вооружения (хотя согласно официальным данным, HMS Echo оснащен 20 мм пушкой и 7,62 мм пулеметами), поэтому на него не распространяется действие конвенции Монтре о статусе проливов Босфор и Дарданеллы (она ограничивает срок пребывания военных судов нечерноморских государств 21 сутками). При этом украинского чиновника совершенно не заботит мнение Лондона, который вовсе не выражал стремления идти на открытый конфликт с Россией. "Любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они (российские власти - прим. "РГ") будут реагировать", - заявил Грымчак. Следует добавить, что в Турции, в отличие от Грымчака, считают британское многоцелевое океанографическое судно военным, поскольку оно официально входит в британский королевский флот.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, "само предложение (Грымчака) еще раз демонстрирует, какую опасность для всего мира представляет нынешний киевский режим". "Это уже даже не русофобия. Режим все больше впадает в маниакальное состояние", - написал он в социальной сети Facebook.

"Подобное заявление следует воспринимать как несолидное мальчишество, которое не красит людей, занимающих подобные "посты", если их вообще можно воспринимать как серьезные", - отметил со своей стороны первый заместитель председателя Госдумы Александр Шерин. По его мнению, которое приводит Федеральное агентство новостей, "эти слова - не более чем детская дразнилка". "Российская Федерация будет реагировать на любой корабль любой страны одинаково. Если нас кто-то пытается проверить на "слабо", я не советую этого делать. Реакция будет одинаковая и адекватная для всех", - подчеркнул депутат, заодно напомнив Киеву, что Британия всегда действовала чужими руками, чтобы извлечь выгоду для себя, и не полезет на рожон и в этот раз.