В Петербурге провели самый посещаемый матч КХЛ

Это была уже вторая хоккейная встреча на Крестовском острове, причем даже исполнители были почти те же. Только 16 декабря они вышли на лед в форме национальной сборной России - главную команду преимущественно составляют как раз из игроков двух армейских коллективов - а теперь играли друг против друга в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Игра нашей сборной против финнов, напомним, собрала на арене почти аншлаг. Тогда организаторы выдали цифру в 71 381 человека. Она тоже вызывала определенное недоверие, но в целом была более-менее близка к истине. И стала новым рекордом посещаемости отечественного хоккея. Оставалось дождаться, получится ли повторить успех уже на матче СКА и установить рекорд КХЛ.
Рекорд, несомненно, состоялся. Хотя бы по той причине, что на аренах такого размера раньше в Лиге никогда не играли. Но невооруженным взглядом были видны серьезные проплешины как на центральных трибунах, так и на верхних ярусах. Зрителей пришло явно меньше, чем неделей ранее. Более того, многие покинули свои места задолго до финальной сирены. СКА, к слову, в четвертый раз в сезоне проиграл московским армейцам, на этот раз 1:4. Так что эмоции болельщиков понять можно.
Куда труднее соотнести с реальностью другие цифры, появившиеся на табло. Их, кстати, почему-то снова было две - 80 720 и 67 770. На матче сборной в аналогичной ситуации мы услышали довольно странные объяснения, что более весомая цифра - число людей, побывавших на арене в течение дня. А вторая, поменьше - те, кто смотрел собственно хоккей. Как понять, куда делись эти более десяти тысяч человек во время матча, осталось загадкой.
Статистика посещаемости матча СКА - ЦСКА вопросов вызвала еще больше. В интернете многие из тех, кто побывал на трибунах, или внимательно смотрели действо по ТВ, отмечали - цифры как будто взяты с потолка. И реальная аудитория была значительно меньше. Это не помешало организаторам получить довольно удивительный сертификат Книги рекордов России. За "наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе". Суммарная цифра - 139 151. Нюанс заключается в том, что просто никто и никогда дважды подряд такие события на одном стадионе не проводил.
Резюмируя, в Петербурге провели действительно крутое шоу. С топ-артистами - "Мумий Троллем" и Григорием Лепсом, с гостями уровня Хабиба Нурмагомедова и прочими красивыми "фишками". С их масштабом действительно пока ничто в российском хоккее не сравнится. Но чрезмерное желание поразить еще и цифрами несколько смазало общий эффект от этих действительно знаковых мероприятий. И дало повод для ехидных насмешек там, где без этого вполне можно было обойтись.