В Петербурге провели самый посещаемый матч КХЛ

На футбольном стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге в эти выходные был побит рекорд посещаемости Континентальной хоккейной лиги и вообще чемпионатов страны. Матч между местным СКА и московским ЦСКА, согласно официальным данным, посетили 67 770 человек.

Это была уже вторая хоккейная встреча на Крестовском острове, причем даже исполнители были почти те же. Только 16 декабря они вышли на лед в форме национальной сборной России - главную команду преимущественно составляют как раз из игроков двух армейских коллективов - а теперь играли друг против друга в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра нашей сборной против финнов, напомним, собрала на арене почти аншлаг. Тогда организаторы выдали цифру в 71 381 человека. Она тоже вызывала определенное недоверие, но в целом была более-менее близка к истине. И стала новым рекордом посещаемости отечественного хоккея. Оставалось дождаться, получится ли повторить успех уже на матче СКА и установить рекорд КХЛ.

Рекорд, несомненно, состоялся. Хотя бы по той причине, что на аренах такого размера раньше в Лиге никогда не играли. Но невооруженным взглядом были видны серьезные проплешины как на центральных трибунах, так и на верхних ярусах. Зрителей пришло явно меньше, чем неделей ранее. Более того, многие покинули свои места задолго до финальной сирены. СКА, к слову, в четвертый раз в сезоне проиграл московским армейцам, на этот раз 1:4. Так что эмоции болельщиков понять можно.

Куда труднее соотнести с реальностью другие цифры, появившиеся на табло. Их, кстати, почему-то снова было две - 80 720 и 67 770. На матче сборной в аналогичной ситуации мы услышали довольно странные объяснения, что более весомая цифра - число людей, побывавших на арене в течение дня. А вторая, поменьше - те, кто смотрел собственно хоккей. Как понять, куда делись эти более десяти тысяч человек во время матча, осталось загадкой.

Статистика посещаемости матча СКА - ЦСКА вопросов вызвала еще больше. В интернете многие из тех, кто побывал на трибунах, или внимательно смотрели действо по ТВ, отмечали - цифры как будто взяты с потолка. И реальная аудитория была значительно меньше. Это не помешало организаторам получить довольно удивительный сертификат Книги рекордов России. За "наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе". Суммарная цифра - 139 151. Нюанс заключается в том, что просто никто и никогда дважды подряд такие события на одном стадионе не проводил.

Резюмируя, в Петербурге провели действительно крутое шоу. С топ-артистами - "Мумий Троллем" и Григорием Лепсом, с гостями уровня Хабиба Нурмагомедова и прочими красивыми "фишками". С их масштабом действительно пока ничто в российском хоккее не сравнится. Но чрезмерное желание поразить еще и цифрами несколько смазало общий эффект от этих действительно знаковых мероприятий. И дало повод для ехидных насмешек там, где без этого вполне можно было обойтись.