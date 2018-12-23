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23.12.2018 23:44
Рубрика: Спорт

Назло рекордам

В Петербурге провели самый посещаемый матч КХЛ
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
На футбольном стадионе "Зенита" в Санкт-Петербурге в эти выходные был побит рекорд посещаемости Континентальной хоккейной лиги и вообще чемпионатов страны. Матч между местным СКА и московским ЦСКА, согласно официальным данным, посетили 67 770 человек.
За матчем СКА и ЦСКА живьем наблюдали десятки тысяч зрителей. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС За матчем СКА и ЦСКА живьем наблюдали десятки тысяч зрителей. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
За матчем СКА и ЦСКА живьем наблюдали десятки тысяч зрителей. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Это была уже вторая хоккейная встреча на Крестовском острове, причем даже исполнители были почти те же. Только 16 декабря они вышли на лед в форме национальной сборной России - главную команду преимущественно составляют как раз из игроков двух армейских коллективов - а теперь играли друг против друга в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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Игра нашей сборной против финнов, напомним, собрала на арене почти аншлаг. Тогда организаторы выдали цифру в 71 381 человека. Она тоже вызывала определенное недоверие, но в целом была более-менее близка к истине. И стала новым рекордом посещаемости отечественного хоккея. Оставалось дождаться, получится ли повторить успех уже на матче СКА и установить рекорд КХЛ.

Рекорд, несомненно, состоялся. Хотя бы по той причине, что на аренах такого размера раньше в Лиге никогда не играли. Но невооруженным взглядом были видны серьезные проплешины как на центральных трибунах, так и на верхних ярусах. Зрителей пришло явно меньше, чем неделей ранее. Более того, многие покинули свои места задолго до финальной сирены. СКА, к слову, в четвертый раз в сезоне проиграл московским армейцам, на этот раз 1:4. Так что эмоции болельщиков понять можно.

Куда труднее соотнести с реальностью другие цифры, появившиеся на табло. Их, кстати, почему-то снова было две - 80 720 и 67 770. На матче сборной в аналогичной ситуации мы услышали довольно странные объяснения, что более весомая цифра - число людей, побывавших на арене в течение дня. А вторая, поменьше - те, кто смотрел собственно хоккей. Как понять, куда делись эти более десяти тысяч человек во время матча, осталось загадкой.

Статистика посещаемости матча СКА - ЦСКА вопросов вызвала еще больше. В интернете многие из тех, кто побывал на трибунах, или внимательно смотрели действо по ТВ, отмечали - цифры как будто взяты с потолка. И реальная аудитория была значительно меньше. Это не помешало организаторам получить довольно удивительный сертификат Книги рекордов России. За "наибольшее в мире общее количество зрителей двух хоккейных матчей, проведенных в течение недели на одном стадионе". Суммарная цифра - 139 151. Нюанс заключается в том, что просто никто и никогда дважды подряд такие события на одном стадионе не проводил.

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Резюмируя, в Петербурге провели действительно крутое шоу. С топ-артистами - "Мумий Троллем" и Григорием Лепсом, с гостями уровня Хабиба Нурмагомедова и прочими красивыми "фишками". С их масштабом действительно пока ничто в российском хоккее не сравнится. Но чрезмерное желание поразить еще и цифрами несколько смазало общий эффект от этих действительно знаковых мероприятий. И дало повод для ехидных насмешек там, где без этого вполне можно было обойтись.

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