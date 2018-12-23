В США назвали места, где может начаться Третья Мировая война

Американские СМИ не исключают начала Третьей Мировой войны в 2019 году. При этом они указывают наиболее вероятные регионы, в которых может возникнуть такая угроза.

Первой потенциально "горячей" точкой The National Interest называет Южно-Китайское море. В публикации говорится, что к вооруженному столкновению в этом регионе может привести уже ведущаяся торговая война между США и Китаем. "По мере ухудшения отношений между двумя странами, одна или другая может выйти за рамки долларов, слов и юридических документов" - пишет издание. Также отмечается, что если Китай и США придут к выводу о том, что их торговые отношения находятся под угрозой и сделают вывод, что дальнейший конфликт неизбежен, то любое из государств может расчехлить оружие.

Украина - еще один непростой регион, который вспоминает The National Interest. При этом сообщается об обострении ситуации после недавнего инцидента в Азовском море. Кстати, автор публикации признает, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта. В то же время упоминается о факторе выборов на Украине.

Третья мировая может также вспыхнуть в Персидском заливе, даже несмотря на то, что война в Сирии стихает. Напряженности в регионе способствует растущее экономическое давление на Иран со стороны США и конфликт между Саудовской Аравией и Йеменом. Есть и другие причины. "Напряженность между курдами, турками, сирийцами и иракцами может в любой момент перерасти в открытый конфликт", - пишет The National Interest. При этом, как отмечает издание, из-за стратегической важности региона, любая нестабильность может привести к конфликту между США, Россией или Китаем.

В зону риска The National Interest относит и Корейский полуостров, хотя признает, что напряженность в регионе снизилась. "И все же серьезные подводные камни остаются", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что от соглашения с Северной Кореей зависит престиж президента США, но пока Северная Корея не приостановила производство ядерного оружия и баллистических ракет, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут быстро испортиться. Кроме того, Китай и Японию не в полной мере устраивает примирение между Южной и имеющей ядерное оружие Северной Кореями. "В целом ситуация в Корее остается гораздо более опасной, чем можно было бы предположить по самым оптимистичным оценкам", - пишет американское издание.

Впрочем, The National Interest признает, что роковой конфликт может вспыхнуть в другой точке планеты. "Если начнется третья мировая война, угроза может прийти с совершенно неожиданного направления", - предупреждает издание.