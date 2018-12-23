В США назвали места, где может начаться Третья Мировая война

Новости

Путин реорганизовал кремлевское управление 14:39
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 14:33
Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе 14:30
Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене 14:29
Видео: фура чуть не размазала кроссовер об отбойник 14:28
СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска 14:23
Свыше 80 тысяч человек пришли поздравить императора Японии с 85-летием 14:19
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье 14:16
Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние 14:12
Пассажирский самолет экстренно сел в Германии из-за кофеварки 14:10
В Крыму объявили штормовое предупреждение 13:59
Прокуратура начала проверку после гибели рабочих в шахте "Уралкалия" 13:51
Ученые выяснили, как омолодить мозг с помощью упражнений 13:50
Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане 13:47
Путин выразил соболезнования родным погибших в Индонезии 13:38
Снегоход провалился под лед в Кузбассе 13:23
Власти Башкирии помогут семьям рабочих, погибших в Соликамске 13:13
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии 13:13
В Москве на 15% снизилось число парковочных "халявщиков" 13:08
Режиссер Светлана Баскова попала в массовое ДТП в Москве 13:02
При пожаре в новосибирской больнице погиб пациент 12:58
Илон Маск восхитился российским ракетным двигателем РД-180 12:55
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии 12:50
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом 12:41
Названы три периода в жизни, когда человек наиболее одинок 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 13:51
Рубрика: В мире

В США назвали места, где может начаться Третья Мировая война

Текст: Руслан Мельников
Американские СМИ не исключают начала Третьей Мировой войны в 2019 году. При этом они указывают наиболее вероятные регионы, в которых может возникнуть такая угроза.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первой потенциально "горячей" точкой The National Interest называет Южно-Китайское море. В публикации говорится, что к вооруженному столкновению в этом регионе может привести уже ведущаяся торговая война между США и Китаем. "По мере ухудшения отношений между двумя странами, одна или другая может выйти за рамки долларов, слов и юридических документов" - пишет издание. Также отмечается, что если Китай и США придут к выводу о том, что их торговые отношения находятся под угрозой и сделают вывод, что дальнейший конфликт неизбежен, то любое из государств может расчехлить оружие.

Историк рассказал о возможной новой гражданской войне в США

Украина - еще один непростой регион, который вспоминает The National Interest. При этом сообщается об обострении ситуации после недавнего инцидента в Азовском море. Кстати, автор публикации признает, что Россия не заинтересована в эскалации конфликта. В то же время упоминается о факторе выборов на Украине.

Третья мировая может также вспыхнуть в Персидском заливе, даже несмотря на то, что война в Сирии стихает. Напряженности в регионе способствует растущее экономическое давление на Иран со стороны США и конфликт между Саудовской Аравией и Йеменом. Есть и другие причины. "Напряженность между курдами, турками, сирийцами и иракцами может в любой момент перерасти в открытый конфликт", - пишет The National Interest. При этом, как отмечает издание, из-за стратегической важности региона, любая нестабильность может привести к конфликту между США, Россией или Китаем.

Фото: Минобороны РФ
Эксперт ответил на слова украинского генерала о "большой войне" с РФ

В зону риска The National Interest относит и Корейский полуостров, хотя признает, что напряженность в регионе снизилась. "И все же серьезные подводные камни остаются", - говорится в публикации. Издание подчеркивает, что от соглашения с Северной Кореей зависит престиж президента США, но пока Северная Корея не приостановила производство ядерного оружия и баллистических ракет, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут быстро испортиться. Кроме того, Китай и Японию не в полной мере устраивает примирение между Южной и имеющей ядерное оружие Северной Кореями. "В целом ситуация в Корее остается гораздо более опасной, чем можно было бы предположить по самым оптимистичным оценкам", - пишет американское издание.

Впрочем, The National Interest признает, что роковой конфликт может вспыхнуть в другой точке планеты. "Если начнется третья мировая война, угроза может прийти с совершенно неожиданного направления", - предупреждает издание.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Клинцевич: Киев впадает в маниакальное состояние
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии
Шредер раскритиковал позицию США по "Северному потоку-2"