В Третьяковской галерее открылась ретроспектива Ивана Николаева

Иван Николаев стал ярким представителем своего поколения в художественной династии Бенуа - Лансере - Серебряковых - Николаевых, воплотив в своих картинах как семейные традиции, так и дыхание новой, послевоенной эпохи.

Особо важен в контексте сегодняшней экспозиции мощнейший по смысловому и цветовому решению "Портрет родителей", где художник запечатлел дорогих ему людей с присущим ему естественным и мудрым лаконизмом.

В произведениях Николаева точеный реализм соприкасается с поэзией человеческой жизни.

Вот - "Свадьба у Александровского сада", а вот - "Вечер в Черемушках", где над снующими у метро людьми нависли искусно и мастерски исполненные художником мраморные облака.

А работая над картиной "В метро", мастер обратился к гипсу и добавил на полотно "3D элемент" - и вот кусок лепнины с изображением балерины висит над оживленной станцией метро, словно Луна.

Кстати, тема метро не случайно мелькает в работах художника: в разные годы он работал над оформлением станций "Боровицкая", "Отрадное" и "Достоевская".

"Сегодня вы видите, что под тремя принципиальными работами висит этикетка с принадлежностью объектов Государственной Третьяковской галереи. Эти произведения - "Музыкальный экспресс", "Голова" и невероятная композиция "Гибель Попкова", - отметила Зельфира Трегулова, которая познакомилась с художником, когда готовила проект "Москва - сокровища и традиции" в Сиэтле и в Вашингтоне.

Та выставка завершалась работами Ивана Николаева - это были "Свадьба у Александровского сада" и "Похороны" (обе представлены и теперь).

Зельфира Трегулова надеется, что Третьяковская галерея сможет приобрести и эти знаменитые работы в свою коллекцию.