В Третьяковской галерее открылась ретроспектива Ивана Николаева

Новости

Трамп и Эрдоган обсудили вывод войск США из Сирии 22:12
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками "Бутырки" 21:20
Патрик Шанахан станет и.о. главы Пентагона с 1 января 2019 года 21:10
Испанское издание включило Дзюбу в сотню лучших игроков года 20:12
Макрон выразил сожаление в связи с выводом войск США из Сирии 19:58
Медведев выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с цунами 18:53
Пожар на шахте в Соликамске полностью потушен 18:48
В Соликамск из Башкирии приехали родственники погибших в шахте 18:31
Сестра Шипулина выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону 18:28
Житель Башкирии угнал автомобиль с женщиной и подростком 18:06
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море 18:04
Рaкета Falcon 9 со спутником GPS стартовала во Флориде 17:35
В Беларуси продают идеальную "девяносто девятую" 17:00
Умер последний участник восстания в Варшавском гетто 16:33
Россияне остались без новогодних скидок на автомобили 16:00
В Москве трамвай протаранил легковушку 15:53
Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани 15:53
Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам войны 15:26
Собянин рассказал о новых рекордах московского метро 14:46
Путин реорганизовал кремлевское управление 14:39
В Госдуме назвали резолюцию по Крыму следствием "русофобской истерии" 14:33
Террористы готовят новые атаки на самолеты и аэропорты в Европе 14:30
Дипломаты выясняют обстоятельства задержания россиянина на Шпицбергене 14:29
Видео: фура чуть не размазала кроссовер об отбойник 14:28
СК проведет проверку пожара в больнице Новосибирска 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать подделку в онлайн-магазине
Как распознать подделку в онлайн-магазине
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
23.12.2018 22:17
Рубрика: Культура

Волшебник из метро

В Третьяковской галерее открылась ретроспектива Ивана Николаева
Текст: Мария Воронова
Российская газета - Федеральный выпуск №7752 (289)
Иван Николаев стал ярким представителем своего поколения в художественной династии Бенуа - Лансере - Серебряковых - Николаевых, воплотив в своих картинах как семейные традиции, так и дыхание новой, послевоенной эпохи.

Особо важен в контексте сегодняшней экспозиции мощнейший по смысловому и цветовому решению "Портрет родителей", где художник запечатлел дорогих ему людей с присущим ему естественным и мудрым лаконизмом.

В произведениях Николаева точеный реализм соприкасается с поэзией человеческой жизни.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В 2019 году в Третьяковской галерее покажут Репина, Поленова и Мунка

Вот - "Свадьба у Александровского сада", а вот - "Вечер в Черемушках", где над снующими у метро людьми нависли искусно и мастерски исполненные художником мраморные облака.

А работая над картиной "В метро", мастер обратился к гипсу и добавил на полотно "3D элемент" - и вот кусок лепнины с изображением балерины висит над оживленной станцией метро, словно Луна.

Кстати, тема метро не случайно мелькает в работах художника: в разные годы он работал над оформлением станций "Боровицкая", "Отрадное" и "Достоевская".

"Сегодня вы видите, что под тремя принципиальными работами висит этикетка с принадлежностью объектов Государственной Третьяковской галереи. Эти произведения - "Музыкальный экспресс", "Голова" и невероятная композиция "Гибель Попкова", - отметила Зельфира Трегулова, которая познакомилась с художником, когда готовила проект "Москва - сокровища и традиции" в Сиэтле и в Вашингтоне.

Та выставка завершалась работами Ивана Николаева - это были "Свадьба у Александровского сада" и "Похороны" (обе представлены и теперь).

Зельфира Трегулова надеется, что Третьяковская галерея сможет приобрести и эти знаменитые работы в свою коллекцию.

Культура Арт Живопись
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин реорганизовал кремлевское управление
В Крыму резолюцию Генассамблеи ООН назвали сюрреализмом
Судно Pioneering Spirit начало укладку "Северного потока-2" в Финляндии
В Киеве предложили отправить британский военный корабль в Азовское море
Посольство: Россияне не пострадали в результате цунами в Индонезии