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23.12.2018 19:01
Рубрика: Власть

Вячеслав Володин начал визит во Вьетнам

Текст: Татьяна Замахина (Ханой)
Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посещает столицу Вьетнама, где 24 декабря пройдут переговоры с руководством страны. Межпарламентское сотрудничество предполагается вывести на новый уровень. А начался визит сегодня с символического жеста. Депутаты приняли участие в возложении венков к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мавзолей спроектирован и построен при содействии СССР, а музей первого президента Вьетнама, который также посетила наша делегация, является даром советского правительства дружественному народу. Депутаты осмотрели квартиру Хо Ши Мина, его летний домик и гараж с автомашинами. А завершилось посещение кормлением карпов в пруду - разноцветные рыбы охотно приняли угощение российских парламентариев.
Вьетнам и сейчас не забыл о вкладе СССР в свое развитие, и теперь активно развивает отношения с Россией.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Вьетнам наш особый стратегический партнер, с которым у нас есть история отношений, и эта история нас ко многому обязывает, - сказал Вячеслав Володин в интервью вьетнамскому телевидению VTV.

Пора поднять уровень взаимодействия и парламентариев - этой цели призвано послужить создание двусторонней комиссии. Данный вопрос будет прорабатываться в ходе визита и станет одной из главных тем переговоров Володина с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. "Считаем, что это важный и ответственный шаг в развитии межпарламентского измерения", - пояснил глава нижней палаты. Новый формат поможет законодателям стран активно взаимодействовать, "выходя на конкретику".

Вьетнамскую сторону, по его словам, волнуют вопросы, связанные с работой граждан Вьетнама в России, а также вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, создания условий для развития цифровой экономики.

Русские и вьетнамцы похожи, поделился наблюдениями спикер ГД. Оба народа - "доброжелательны, настроены позитивно", а в отношениях стран нет напряжения. Неспроста все больше туристов из РФ выбирают Вьетнам. В 2020 году их число, как ожидается, превысит миллион человек (то есть увеличится почти в два раза по сравнению с показателем прошлого года).

24 декабря пройдет основная часть визита. Кроме переговоров с коллегой, Володину предстоит встреча с генеральным секретарем Компартии, президентом республики Нгуен Фу Чонгом, а также с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком.

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