Видео: вокалиста группы Seventeen смыло в море цунами в Индонезии

Вокалиста популярной группы Seventeen Дилана Сахару смыло в море мощное цунами. Оно обрушилось на музыкантов прямо во время их выступления в индонезийском городе Танджунг-Лесунг.

Вместе с Сахарой пропал без вести еще один музыкант коллектива, сообщает jakarta.tribunnews.com. Скорее всего, они погибли.

Напомним, что мощнейшее цунами обрушилось на западное побережье Индонезии в субботу вечером. По последним данным, погибли не менее 168 человек. На острове разрушены сотни зданий, включая гостиницы, в которых заселяются иностранцы. Сведений о российских гражданах среди пострадавших на данный момент нет.