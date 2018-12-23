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Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

25 декабря - награждения лауреатов премии "Экономическая книга года"

Российская газета - Столичный выпуск №7752 (289)
Вольное экономическое общество России подводит итоги всероссийских проектов
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

25 декабря 2018 года в 14.00 состоятся церемонии награждения лауреатов общественной премии "Экономическая книга года" и победителей Фестиваля экономической науки. В мероприятиях примут участие: Сергей Бодрунов - президент Вольного экономического общества России, Виктор Гришин - ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, Дмитрий Сорокин - член-корреспондент РАН, Александр Некипелов - директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Абел Аганбегян- академик РАН, и другие.

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