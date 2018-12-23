Вольное экономическое общество России подводит итоги всероссийских проектов

25 декабря 2018 года в 14.00 состоятся церемонии награждения лауреатов общественной премии "Экономическая книга года" и победителей Фестиваля экономической науки. В мероприятиях примут участие: Сергей Бодрунов - президент Вольного экономического общества России, Виктор Гришин - ректор РЭУ имени Г.В. Плеханова, Дмитрий Сорокин - член-корреспондент РАН, Александр Некипелов - директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Абел Аганбегян- академик РАН, и другие.