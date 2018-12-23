Врачи будут вести протоколы лечения и давать клинические рекомендации

Пациентов будут лечить по рекомендациям и протоколам. Совет Федерации одобрил разработанный минздравом законопроект о применении клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи, принятия которого врачи ждали уже давно.

Что такое клинические рекомендации? Это документы, содержащие основанную на научных доказательствах информацию о профилактике, диагностике, лечении и реабилитации, включая описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний. А протокол лечения или протокол ведения пациента - это документ, который разрабатывается в конкретной клинике и содержит требования к применению клинической рекомендации непосредственно в этой медицинской организации. В том числе в нем содержатся схемы и применяемые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Определять, по каким именно заболеваниям и состояниям должны разрабатываться клинические рекомендации, будет минздрав. А медорганизации обяжут готовить протоколы лечения пациентов.

Зачем же нужны эти документы? Ведь сейчас существуют и стандарты оказания медпомощи, и протоколы лечения тех или иных заболеваний. Как поясняют сами практикующие врачи, рекомендации должны стать настольной книгой для каждого медика, так как в них гораздо подробнее, чем в стандартах, прописывается, как действовать при тех или иных состояниях пациента - какие проводить исследования, какую назначать терапию.

Сейчас в одном регионе болезнь лечат за 100 тысяч рублей, в другом - ту же самую за 500 тысяч рублей

"Рекомендации будут разрабатываться выдающимися специалистами в своей области. Там будут представлены лучшие практики лечения конкретного заболевания. И доктор, независимо от того, где он работает - в ведущем центре в Москве или в районной больнице, - если он сталкивается с какой-то сложной проблемой, сможет открыть эти рекомендации и посмотреть, что предлагают лучшие умы медицины", - уточнил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Клинические рекомендации не ставят задачу ограничить лечение узкими рамками, наоборот, каждый врач должен относиться к больному как к уникальному случаю, выбирая оптимальную тактику из представленных возможностей. То есть, обобщая вышесказанное, лечить должны лучше.

Создавать клинические рекомендации, по словам Рязанского, будут ведущие научно-исследовательские институты в области здравоохранения, которых в России около 30. Затем их должны одобрить профессиональные объединения или ассоциации.

Кроме того, рекомендации должны помочь оптимизировать расходы средств федерального и региональных бюджетов и средств Фонда обязательного медицинского страхования. "Сейчас существует такой дисбаланс - в одном регионе конкретную болезнь лечат за 100 тысяч рублей, в другом - ту же самую за 500 тысяч рублей. Возникает вопрос: почему? Более дорогой труд врачей, какие-то уникальные препараты применяются? Когда появятся единые для всех правила, надеемся, что подобные вопросы будут сняты сами собой", - уточняет Рязанский. И добавляет, что рекомендации могут помочь предотвратить врачебные ошибки, от которых страдают и пациенты, и сами врачи, оказываясь фигурантами административных и уголовных дел.