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23.12.2018 10:17
Рубрика: В мире

Жертвами цунами в Индонезии стали 168 человек

Текст: Игорь Дунаевский

По меньшей мере 168 человек стали жертвами цунами в Индонезии, обрушившейся на побережье в ночь на воскресенье.

В Индонезии подсчитан ущерб от сентябрьского землетрясения

Как сообщил местный информационный ресурс Detik со ссылкой на спасательные службы, в результате удара стихии 745 человек пострадали и получили травмы разной степени тяжести, а еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Потоки воды разрушили около 400 жилых построек и нанесли ущерб гостиницам на побережье.

Волна была зафиксирована в Зондском проливе между островами Суматра и Ява. Предположительно причиной ее возникновения могло стать извержение вулкана Анак-Кракатау.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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