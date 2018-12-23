Жертвами цунами в Индонезии стали 168 человек

По меньшей мере 168 человек стали жертвами цунами в Индонезии, обрушившейся на побережье в ночь на воскресенье.

Как сообщил местный информационный ресурс Detik со ссылкой на спасательные службы, в результате удара стихии 745 человек пострадали и получили травмы разной степени тяжести, а еще несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Потоки воды разрушили около 400 жилых построек и нанесли ущерб гостиницам на побережье.

Волна была зафиксирована в Зондском проливе между островами Суматра и Ява. Предположительно причиной ее возникновения могло стать извержение вулкана Анак-Кракатау.