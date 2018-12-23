Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения. Подтверждающие фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, в заведение он прибыл с супругой и многочисленной охраной. Коба также предположила, что после этого Порошенко отправится в какой-нибудь магазин, чтобы сфотографироваться с простыми людьми, изобразив из себя "народного президента".

"Хоть бы постеснялись, во время военного положения", - отметила журналистка.

По некоторым данным, в том ресторане также заметили генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Напомним, военное положение было введено в конце ноября сроком на один месяц в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, а также в акватории Азовского моря. Это произошло после организованной Киевом провокации в Керченском проливе и задержании российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины.