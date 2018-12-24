25 декабря католики празднуют Рождество

25 декабря католики всего мира и России празднуют Рождество. Глава культурного центра христианской литературы "Покровские ворота", католик, бельгиец Жан-Франсуа Тири рассказывает, как он отмечает его в Москве.

- Последние 20 лет я праздную католическое Рождество в России. Сейчас мое празднование не особенно отличается от того, как мы его праздновали в Бельгии.

Главное для меня, конечно, месса накануне Рождества, 24 декабря вечером. У нас она называется "месса в полночь". Но в России 25 декабря - рабочий день, всем сложно быть на мессе в полночь, и поэтому они проходят пораньше - вечером.

Я хожу в собор Святого Людовика иногда на мессу на русском языке, иногда на французском. Это самый трогательный для меня момент праздника. И самый важный.

В детстве в Бельгии Рождество было семейным праздником, мы собирались с тетями-дядями, дедушками-бабушками.

На Рождество в Москве 25 декабря я собираюсь с друзьями за ужином

Мои первые празднования католического Рождества в России были грустными. Потому что ничего вокруг не напоминало о празднике, город не был украшен. Но в последние годы предновогодняя и предрождественская иллюминации начинаются рано, и город украшается на рождественский манер. Хотя это продиктовано не столько уважением к вере, сколько желанием продать побольше елок и сувениров - праздники коммерциализируются. Это тоже немного грустно. Недавно я вышел из метро "Чистые пруды" и краем глаза вижу рождественский вертеп. Как интересно, думаю. Но когда рассмотрел, понял, что в "структуру" вертепа вписано не евангельское действие, а Дед Мороз со Снегурочкой. Увы, христианская иконография тут просто "использована", а смысл совсем другой.

Сейчас на Рождество в Москве я обычно встречаюсь с друзьями, мы собираемся 25 декабря вместе за ужином. За столом на Рождество обычно, это я помню с детства, подают гуся, фаршированного яблоками, нугой, грецким орехом и разным фаршем.

Днем 25 декабря я, к сожалению, буду работать, ну разве что выберу облегченный формат работы.

В культурном центре "Покровские ворота" мы обращаем внимание и на католическое, и на православное Рождество. Елку мы в этом году делать не будем, но у нас пройдут специальные детские мероприятия - вертепы и "теневые" спектакли, рассказывающие о Рождестве. Я с детства помню вертепы дома и на улице, в городе.

К ним добавятся праздничные концерты и встречи - Мария Батова спела Шуберта, Ольга Седакова под пение итальянской музыки Треченто расскажет о Данте и теме музыки в "Божественной комедии".

И мы еще продолжим праздники 7 января.

Я специально набрал на работу православных сотрудников, чтобы праздновать Рождество два раза в год (смеется. - Прим. ред.)