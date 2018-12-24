70 лет на службе: клон легендарного советского РПГ-2 замечен в Африке

Клон советского РПГ-2 замечен на вооружении Народных сил обороны Танзании. Речь идет о гранатомете Тип 56, его производство было налажено в КНР при содействии специалистов из Советского Союза.

Tanzania People's Defence Force Soldiers firing Chinese Type 56 "hand-held antitank grenade launchers, a copy of the RPG-2 during training pic.twitter.com/EdjWu6oDq6 — alex (@africaken1) 21 декабря 2018 г.

В появившемся в Сети видеоролике бойцы обучаются применению этого противотанкового оружия на одном из полигонов страны.

40-мм РПГ-2 был создан в конце 40-х годов, и в следующем году исполнится 70-лет с момента начала его серийного производства.

В то время он был достаточно грозным оружием, мог подбить большинство современных ему средних и тяжелых танков. Бронепробиваемость 80-мм гранаты, весящей всего 1,84 кг, достигала 200 мм.

Сам гранатомет весил сравнительно немного - 2,86 кг. Длина - почти 1 м. Прямая дальность стрельбы достигала 150 м. Начальная скорость гранаты - 84 м/с.

РПГ-2 долгое время был основным противотанковым оружием вьетнамских партизан, которые вели освободительную войну с американскими оккупантами и их марионетками. Против танков М48 и бронетранспортеров М113 задействовались образцы как поставленные из СССР и КНР, так и изготовленные непосредственно в Северном Вьетнаме.

Известно, что на гербах многих африканских стран изображен автомат Калашникова, таким же символом национально-освободительной борьбы мог стать и РПГ-2, который активно применялся на всем континенте.

Разумеется, не обошлись без "Двойки" и в конфликтах и боевых столкновениях на Ближнем Востоке.

Этот простой и надежный гранатомет долгое время оставался на вооружении различных стран. Со временем появились и более совершенные образцы, однако, судя по видео, полностью списывать его пока не собираются.