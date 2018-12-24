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Актриса Галина Тихонова скоропостижно скончалась на 32-м году жизни

Наше кино
    24.12.2018, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Российская актриса театра и кино Галина Тихонова скоропостижно умерла в возрасте 31 года 23 декабря. Как сообщает KP.RU, причиной смерти артистки стала тяжелая болезнь.

Галина Тихонова родилась в 1987 году в селе Табага Мегино-Кангаласского района Якутии. С 2010 года, окончив с отличием Арктический государственный институт культуры и искусств, служила в "Театре Олонхо".

Играла в постановках "Олох Долгуннара", "Эрбэхчэй Бэргэн", "Ырыа - хоhоон", "Таптал Талыыта", "Дьырыбына Дьырылыатта".

На экранах дебютировала в 2011 году. Далее снялась в фильмах "Дорога", "Белый ягель", "Заблудившиеся", "Темные силы", "Счастье", "Мой убийца", "Ага", "Чувак".

За роль в картине "Мой убийца" Тихонова получила приз IV Якутского Международного кинофестиваля, роль в "Белом ягеле" была отмечена премией XXIV Китайского кинофестиваля "Золотой петух и Сто цветов".

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