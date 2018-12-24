Андрей Клепач - о рисках и возможностях 2019 года

Процентные ставки вернутся к снижению не ранее чем через полгода, отток капитала сократится, способствуя стабилизации курса рубля, инфляция скоро снова уйдет ниже 4 процентов, считает заместитель председателя и главный экономист ВЭБа Андрей Клепач, в прошлом курировавший прогнозирование в министерстве экономического развития.

Комфортные для России цены на нефть сохранятся, но рост экономики окажется ниже, чем по итогам 2018 года, во многом оттого, что на запуск нацпроектов потребуется еще несколько месяцев, а повышение НДС скажется уже в январе. Правительство, предлагает Клепач, может активнее поддерживать деловую активность: после долгого перерыва закон позволяет распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ) на новые инвестпроекты.

Андрей Николаевич, как вы оцениваете повышение ключевой ставки Банком России?

Андрей клепач: Повышение ключевой ставки вызвано не ускорением инфляции, а именно опасениями за курс рубля. Потому что основные инфляционные риски связаны с ростом базовой ставки НДС и снижением курса, которое транслируется в цены с некоторой задержкой и в полной мере отразится на них в начале следующего года. На все это ставка ЦБ не в силах повлиять. Для сдерживания дальнейшего снижения курса определенный эффект есть, но он ограничен, поскольку рубль завязан на куда более мощные факторы.

Реальные доходы превысят предкризисный уровень в 2022-2023 годах, если ограничиться запланированной индексацией зарплат, а нефть останется вблизи 60 долларов за баррель



Нефтяные цены могут снизиться еще больше, даже с учетом соглашения ОПЕК+, поскольку механизм его реализации на уровне стран должен быть еще проработан, чтобы ограничение добычи оказало стабилизирующее влияние на рынок. Есть много неопределенности с движением капитала, его отток с августа по ноябрь был достаточно сильным. Нерезиденты, видимо, уже перестали уходить, в ноябре даже произошел определенный возврат. Какая ситуация сложится в начале 2019 года, сказать сложно. Хотя сезонно в первом квартале отток капитала усиливается, но все-таки он в целом в следующем году должен быть слабее, чем в уходящем, за который он скорее всего превысит 60 миллиардов долларов.

Поэтому эффективность повышения ставки, на мой взгляд, крайне ограничена с точки зрения курса рубля и тем более с точки зрения инфляции. При этом оно так или иначе будет сдерживать и без того пока слабый экономический рост. Хотя большинство банков начали повышать ставки по депозитами кредитам еще до этого.

Банк России дал понять, что может повышать ставку и в 2019-м. Как долго может продлиться цикл ужесточения денежно-кредитной политики?

Андрей Клепач: Я бы не называл это циклом, но думаю, что возврата к снижению процентных ставок можно ожидать в лучшем случае во второй половине - конце следующего года. Я исхожу из того, что большого падения цен на нефть не будет, они стабилизируются примерно на текущем уровне (60 долларов за баррель), отток капитала сократится, а серьезной волны новых санкций не последует. Риски ужесточения санкций есть, никто не скажет, как поведет себя Украина и к чему это приведет, но будем надеяться, что здравый смысл не исчезнет окончательно, и экономические факторы будут способствовать сокращению оттока капитала.

Ожидаемый в следующем году скачок цен действительно будет временным?

Андрей Клепач: По нашей оценке, инфляция по итогам 2019 года составит 4,7 процента. Если учитывать стабилизацию курса и умеренный рост потребительского спроса и кредитования, то есть все предпосылки к тому, что инфляция в 2020 году снова надолго уйдет ниже целевого уровня.

Спрос на развитие, деньги, инвестиции - есть, правительство заявило определенные меры поддержки инвестиций, и поведение инвесторов будут определять в большей степени эти факторы, а не изменение процентных ставок.

Поэтому мы по-прежнему ожидаем на следующий год рост ВВП на 1,1 процента, но это не принципиальная разница (с прогнозом минэкономразвития - 1,3% и ЦБ - от 1,2 до 1,7%. - Прим. ред.), в 2020 году - 1,8 процента, то есть экономика будет ускоряться, при этом с конца 2019 года начнет сказываться значимый макроэкономический эффект от национальных проектов. Но чтобы они заработали в полную силу, правительству предстоит большая работа в первой половине 2019 года - принять правила субсидирования, провести конкурсы и так далее. В наибольшей степени готовности находятся проекты из Плана развития магистральной инфраструктуры, поскольку значительная их часть прорабатывалась уже давно.

Какое влияние на курс рубля окажет возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в январе?

Андрей Клепач: В случае сильного оттока капитала ЦБ сможет снова приостановить покупки, в этом нет ничего страшного, потому что нынешняя модель бюджетного правила изначально несла в себе риски, что может возникнуть ситуация, когда целесообразности в этих покупках нет даже при цене нефти существенно выше цены отсечения (40 долларов за баррель). По сути, покупки, усиливая спрос на валюту, снижают курс рубля, и вместе с оттоком капитала, санкционными рисками это может иметь существенные последствия для экономики.

С другой стороны, несмотря на профицит, бюджет будет занимать, чтобы выполнить бюджетное правило и пополнить ФНБ. Это правильно?

Андрей Клепач: На мой взгляд, это нерационально: если уж занимать, то для инвестиций, а не для резервов. Тем более что в соответствии с Бюджетном кодексом правительство может начинать инвестировать средства ФНБ после того, как они достигнут 7 процентов ВВП. Фактически фонд уже достиг этой величины, хотя формально перечисление закупленной валюты в него произойдет где-то к концу первого квартала 2019 года.

То есть по сути дела у правительства есть возможность поддержать рост экономики за счет средств ФНБ. В каком объеме? Под 700 млрд рублей в следующем году. Причем, согласно действующим правилам, это должно быть финансирование на возвратной основе самоокупаемых проектов. Одной из мер поддержки проектов из "списка Белоусова" могли бы стать как раз ресурсы ФНБ, то есть здесь не только вопрос денег, но и организационной работы правительства с бизнесом, в том числе в его совместной рабочей группе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вы упомянули об умеренном росте потребительского спроса. Значит ли это, что восстановление реальных доходов населения надолго откладывается?

Андрей Клепач: В этом году рост реальной зарплаты хороший (свыше 6 процентов), но это менее чем наполовину компенсирует тот провал, который произошел в 2015-2016 годах. Когда он будет полностью преодолен? Если ограничиться той индексацией бюджетникам, которая заложена в закон о бюджете, и исходить из того, что цены на нефть надолго снизились к 60 долларам за баррель (а у нас зарплата в частном секторе очень чувствительна к экспортной выручке), то реальные доходы превысят предкризисный уровень в 2022 или 2023 году.

