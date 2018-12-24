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24.12.2018 19:49
Рубрика: В мире

Анкара заявила о готовности продолжать борьбу с террористами в Сирии

Текст: Юрий Когалов

Турция намерена продолжать борьбу с террористами в Сирии самым решительным образом. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

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"В вопросах борьбы с группировкой ДАИШ (запрещена в РФ) никаких шагов назад, послаблений или приостановок не будет. Будем продолжать борьбу с террористами с прежней решимостью", - отметил Калын.

По его словам, Анкара координирует с Москвой свои действия в провинции Идлиб и намерена аналогичным образом сотрудничать и по другим сирийским регионам, в частности к востоку от Евфрата.

"Пока никакой операции там не проводится, все детали будут обсуждаться. Календарь действий будет определен в течение ближайших недель и месяцев. Но наши разведка и военные постоянно находятся в тесном контакте", - отметил представитель турецкого президента.

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Калын также заявил, что планы Анкары по закупке зенитных ракетных комплексов Patriot у США и С-400 у России не мешают друг другу.

"Мы не закрываем двери перед Patriot, все зависит от цены, возможности передачи технологий, совместного производства и других четырех-пяти важных пунктов, мы их оценим. От России мы получили лучшие предложения. Если США предоставит нам хорошие условия, мы их тоже оценим. Но даже если мы договоримся, это предложение должен одобрить в конгресс. На поставки С-400 это никак не повлияет, они начнутся в 2019 году. Это не альтернатива, а два параллельных процесса", - отметил он.

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