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Рубрика: В мире

Белый дом: Американцы поддержали решение о выводе войск из Сирии

Фото: AP Photo/Hussein Malla Фото: AP Photo/Hussein Malla
Фото: AP Photo/Hussein Malla

Пентагон не добрил решение президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, однако такой шаг поддерживают американцы. Об этом в воскресенье в интервью телеканалу Fox News заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

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По его словам, в Белом доме признают, что решение о выводе сил "непопулярно в политических кругах и, в частности, в министерстве обороны, однако оно популярно среди простых американцев".

На вопрос ведущего о том, знают ли граждане США о последствиях такого шага для курдских формирований в Сирии и расстановки сил в регионе, Малвани заявил, что они "не имеют представления о таких вещах", но американцы избрали президента, у которого есть полное понимание ситуации, так как он получает всеобъемлющую информацию.

Политик также отметил, что такой шаг не был спонтанным и Трамп работал над этим два года, поэтому данное решение не стало ни для кого сюрпризом, так как президент обещал это сделать. Малвани также подчеркнул, что именно глава страны принимает окончательное решение. "То, что некоторые не поддерживают его, скорее их проблема, чем президента", - цитирует РИА Новости.

МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии

Решение Трампа о выводе американских войск из Сирии не поддержали заявившие об уходе в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис и спецпредставитель США в коалиции по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") Бретт Макгерк. По мнению прессы, еще несколько высших чинов Пентагона могут отказаться от работы в администрации в знак протеста против линии главы государства.

Напомним, 18 декабря президент США Дональд Трамп распорядился вывести американских военных из Сирии. По мнению главы Белого дома, "основная миссия" США в вопросе борьбы с ДАИШ "почти завершена" и теперь Россия, Иран и Сирия должны будут противостоять террористам в САР.

По словам представителя Белого дома Сары Сандерс, вывод войск говорит не о прекращении борьбы с террористами в Сирии, а о переходе к следующей фазе кампании. По данным агентства Reuters, вооруженные силы будут выведены в период от 60 до 100 дней.

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