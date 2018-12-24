Российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский был признан второй звездой дня в НХЛ. В победной встрече регулярного чемпионата с "Нью-Джерси Дэвилз" (3:0) он отразил 39 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне.

Всего на счету Бобровского 26 матчей без пропущенных голов. Если же говорить о статистике за последние три сезона в НХЛ, то наш вратарь вышел в лидеры с 14 играми на ноль. Второе место в рейтинге занимает вратарь "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне(13 матчей), замыкают первую тройку Джон Гибсон, Брэйден Холтби, Туукка Раск и Андрей Василевский (по 11 матчей).

Нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Тейлор Холл, который безуспешно пытался поразить ворота "Коламбуса", отметил мастерство Бобровского.

- Меня спрашивают, против какого вратаря сложнее всего играть, и я каждый раз называю Сергея Бобровского, - приводит слова Холла официальный сайт НХЛ.