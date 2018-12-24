Бобровский стал второй звездой дня в НХЛ

"Коламбус" уверенно обыграл на чужой площадке "Нью-Джерси" (3:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил все 39 бросков по воротам. В результате россиянин был признан второй звездой дня в лиге.

Первым стал форвард "Каролины" Себастьян Ахо, набравший четыре (2+2) очка в игре с "Бостоном" (5:3). Замкнул тройку лидеров нападающий "Сан-Хосе" Джо Торнтон. Во встрече с "Аризоной" (3:4) канадец отдал результативную передачу. Торнтон вышел на десятое место в истории НХЛ по количеству голевых пасов, опередив Марселя Дионна.

Возвращаясь к Бобровскому отметим, что начиная с сезона 2016/17 он сделал больше всех шатаутов - 14. Вторую строчку по этому показателю занимает голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне (13 "сухих" матчей). Третье место делят Андрей Василевский ("Тампа-Бэй"), Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Туукка Раск ("Бостон") и Джон Гибсон ("Анахайм") - по 11.

Во встрече с "Нью-Джерси" Бобровский провел впечатляющий отрезок в конце второго периода, когда при счете 3:0 "Коламбус" 100 секунд играл втроем против пятерых, а он сделал четыре сэйва.

"Это был важнейший момент. Он придал нам энергии", - считает Бобровский. "Мюррэй сломал клюшку, так что фактически мы играли вдвоем против пятерых. А это очень непросто. Но мы справились со своей задачей".