Как помочь наркоманам не только вылечиться от пагубной зависимости, но и вернуться к полноценной жизни обсудили в понедельник на заседании Государственного антинаркотического комитета. Председательствующий на заседании министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отметил, что за последние три года в этой сфере проведена большая работа. "Почти во всех субъектах Федерации утверждены планы мероприятий по созданию регионального сегмента системы реабилитации наркопотребителей. В 42 предусмотрен механизм для оказания таких услуг с использованием именных сертификатов. На местах реализуются государственные антинаркотические программы", - рассказал глава МВД, уточнив, что объем финансирования на эти цели в текущем году составил более 420 миллионов рублей.

В режиме видео-конференц-связи во вчерашнем заседании приняли участие губернаторы некоторых регионов. По словам Колокольцева, в настоящее время в стране развернута сеть учреждений государственной наркологической службы и их филиалов, функционирует 11 реабилитационных центров. Участники заседания предметно рассмотрели работу одного из них, расположенного в Ханты-Мансийском автономном округе. Там ежегодно за счет средств регионального бюджета проходят полный курс реабилитации более 100 человек.

Пациентам не только оказывается психологическая помощь, но и решаются вопросы трудоустройства

В МВД отметили, что эффективность реабилитационных мер в этом центре превышает европейские стандарты. Связано это с комплексным подходом - пациентам не только оказывается необходимая психологическая помощь, но и решаются вопросы трудоустройства. Как итог - в длительной ремиссии свыше 5 лет находится почти каждый второй пациент центра.