Большинство студентов и преподавателей готовы к онлайн-образованию

Новости

В Москве насмерть замерз известный ученый Эдуард Дубов 15:30
Медведев поручил до конца года подготовить документы по нацпроектам 15:28
Названа причина смерти 31-летней актрисы Галины Тихоновой 15:21
Дэвид Духовны отреагировал на предложение записать дуэт со Шнуровым 15:10
На Сахалине для детей построили ледовый лабиринт без выхода 15:10
Разбившийся под Воронежем автобус был из Азербайджана 15:10
"Императрица морей" спасла рыбаков из Коста-Рики 15:09
В Брюсселе неизвестный открыл стрельбу по ресторану 15:05
В Цимлянском водохранилище Ростовской области утонул ребенок 14:52
Матвиенко рассказала о планах на Новый год 14:34
Турнир UFC перенесли из-за попавшегося на допинге бойца 14:29
Полметра снега выпало в Москве с начала зимы 14:25
Ученый не исключил, что под Хабаровском мог упасть гигантский метеорит 14:23
Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США 14:20
Для охраны Крымского моста построят пост полиции 14:19
Открытие сезона: ЦУМ и Малый театр устроили новогоднюю елку 14:09
Планы АвтоВАЗа: восемь новых моделей и девять рестайлингов 14:07
Жители одной испанской деревушки потребовали себе тюрьму 14:05
Матвиенко рассказала о налоговом регулировании IT-сферы 13:59
Матвиенко рассказала о планах международной деятельности Совфеда 13:55
В Нижегородской области после пожара в приюте для животных завели дела 13:48
Под Калининградом бизнесмены на корпоративе избили бойцов Росгвардии 13:43
В Швеции началось строительство "Северного потока-2" 13:38
Геослужба США обвинила Трампа в несообщении о цунами в Индонезии 13:37
Видео: В Хабаровске прошел конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь" 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
24.12.2018 14:50
Рубрика: Общество

Большинство студентов и преподавателей готовы к онлайн-образованию

Текст: Мария Агранович
Согласно результатам всероссийского соцопроса, большинство преподавателей вузов и колледжей (76 процентов) позитивно относятся к образовательным онлайн-технологиям.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Студенты тоже за - 87 процентов рады возможности получать образование через интернет. Однако, при этом традиционное очное образование остается в приоритете.

Исследование было проведено специально для приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ" который был утвержден правительством в октябре 2016 года. Цель проекта-создание открытого ресурса для распространения массовых обучающих онлайн-курсов.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Как школьнику попасть в престижный вуз по "цифровому следу"

На сегодняшний день по адресу online.edu.ru размещено 817 уникальных курсов, созданных в 113 российских вузах с участием предпринимателей и бизнес-компаний из самых разных сфер.

Чему можно научиться онлайн? Одно из самых популярных направлений - программирование. В топ-5 самых востребованных курсов три как раз про это. Так же в пятерку лидеров входят курсы "Введение в историю искусства" и "Маркетинг".

Но, по словам замминистра науки и высшего образования Марины Боровской, увеличивается интерес к онлайн-курсам естественно-научной направленности. Есть спрос и со стороны студентов и предложение от вузов на подобные программы.

- Сейчас очень много молодых людей хотят на онлайн-курсах обучаться программированию. И, наверное, здесь этот спрос оправдан, - отметила замминистра. - Мы готовы при подготовке IT-специалистов и сетевых администраторов активно использовать такой вид обучения. Но такой запрос появляется и в естественных науках, потому что это визуализация, за счет которой, например, появляется доступ к различному оборудованию высокой точности, которое в силу своей стоимости, доступно далеко не всем университетам, - сказала Боровская.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Блокчейн-технологии могут прийти на смену ЕГЭ

Боровская уверена: успех в будущем обеспечен тем университетам, которые смогут обеспечить "подключение" своих студентов к максимальному количеству онлайн-программ. "Руководители вузов должны понимать, сегодня студентам что необходимо иметь возможность выбрать индивидуальную траекторию образования, чему очень способствуют онлайн-курсы", - подчеркнула она.

Но как отследить, какого качества программы попадают на открытый ресурс? С программами высшего образования все понятно - они опираются на госстандарт и проходят соответствующую проверку уже в самих университетах. После освоения любого курса профобразования человек получает сертификат. А вот школьное и дополнительное образование - темы, которые, по словам Марины Боровской, еще требуют освоения. "Мы заинтересованы в том, чтобы и эти программы прошли сертификацию, будем работать над этим", - заявила она.

Общество Образование Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Матвиенко: Мы готовы направить делегацию в США
Число жертв цунами в Индонезии возросло до 334 человек
Лавров: После заявлений США о выводе войск надо дождаться реальных шагов
Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом
National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160