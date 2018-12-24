Большинство студентов и преподавателей готовы к онлайн-образованию

Согласно результатам всероссийского соцопроса, большинство преподавателей вузов и колледжей (76 процентов) позитивно относятся к образовательным онлайн-технологиям.

Студенты тоже за - 87 процентов рады возможности получать образование через интернет. Однако, при этом традиционное очное образование остается в приоритете.

Исследование было проведено специально для приоритетного проекта "Современная цифровая образовательная среда в РФ" который был утвержден правительством в октябре 2016 года. Цель проекта-создание открытого ресурса для распространения массовых обучающих онлайн-курсов.

На сегодняшний день по адресу online.edu.ru размещено 817 уникальных курсов, созданных в 113 российских вузах с участием предпринимателей и бизнес-компаний из самых разных сфер.

Чему можно научиться онлайн? Одно из самых популярных направлений - программирование. В топ-5 самых востребованных курсов три как раз про это. Так же в пятерку лидеров входят курсы "Введение в историю искусства" и "Маркетинг".

Но, по словам замминистра науки и высшего образования Марины Боровской, увеличивается интерес к онлайн-курсам естественно-научной направленности. Есть спрос и со стороны студентов и предложение от вузов на подобные программы.

- Сейчас очень много молодых людей хотят на онлайн-курсах обучаться программированию. И, наверное, здесь этот спрос оправдан, - отметила замминистра. - Мы готовы при подготовке IT-специалистов и сетевых администраторов активно использовать такой вид обучения. Но такой запрос появляется и в естественных науках, потому что это визуализация, за счет которой, например, появляется доступ к различному оборудованию высокой точности, которое в силу своей стоимости, доступно далеко не всем университетам, - сказала Боровская.

Боровская уверена: успех в будущем обеспечен тем университетам, которые смогут обеспечить "подключение" своих студентов к максимальному количеству онлайн-программ. "Руководители вузов должны понимать, сегодня студентам что необходимо иметь возможность выбрать индивидуальную траекторию образования, чему очень способствуют онлайн-курсы", - подчеркнула она.

Но как отследить, какого качества программы попадают на открытый ресурс? С программами высшего образования все понятно - они опираются на госстандарт и проходят соответствующую проверку уже в самих университетах. После освоения любого курса профобразования человек получает сертификат. А вот школьное и дополнительное образование - темы, которые, по словам Марины Боровской, еще требуют освоения. "Мы заинтересованы в том, чтобы и эти программы прошли сертификацию, будем работать над этим", - заявила она.