Скандал вокруг немецкого журнала "Шпигель", откуда за сфабрикованные материалы недавно был уволен 34-летний репортер Клаас Релотиус, принимает новый оборот. Теперь речь идет не только о непрофессионализме, но и о возможном уголовном процессе.

Релотиус выдал мальчика Ахмеда за сироту из Сирии, а его сестренку Алин и вовсе выдумал. Фото: magazin.spiegel.de

В то время как сам он на связь не выходит, редакция "Шпигеля" продолжает информировать аудиторию о последних новостях, связанных с "делом Релотиуса". Как ранее писала "РГ", за те семь лет, что Клаас сначала по договору, а затем и штатно проработал в журнале, у него вышло около шести десятков репортажей, из которых как минимум 14, по его собственному признанию, были частично или полностью недостоверными. Материал под названием "Дети короля" вышел в июле 2016 года. Это берущая за душу история двух сирот из Сирии - 12-летнего Ахмеда и его 13-летней сестренки Алин, потерявших родителей и тайно вывезенных в Турцию, где они оказались разлучены. Подробности их скитаний были так красочно описаны Релотиусом, что нашли отклик в сердцах многих читателей. Они писали журналисту электронные письма, а тот присылал им номер счета, на который можно было переводить средства в пользу детей. "Сколько человек откликнулись на этот призыв, сколько денег в итоге было собрано и что с ними стало, пока не ясно. Мы ничего не знали о благотворительной акции Релотиуса, - говорится в редакционной статье журнала. - "Шпигель" передаст всю собранную информацию прокуратуре в рамках уголовного дела". Пока же внутреннее расследование показало, что биография мальчика по имени Ахмед, которого можно встретить на улицах турецкого города Газиантеп, "была сфальсифицирована и представлена с излишним драматизмом". Это подтвердил местный фотограф. Так, ребенок вовсе не хоронил свою мать - к счастью, та жива и благополучно работает в Газиантепе в мебельном магазине. Ну а попытки выйти на след его сестры ни к чему не привели. "Не нашлось ни одной девочки, которая подходила бы под это описание. Скорее всего, героиня была вымышленной", - констатирует "Шпигель". Между тем Клаасу Релотиусу удалось "перевезти" выдуманных им сирот в Германию, где их якобы усыновила некая семья врачей из Нижней Саксонии, - это следовало из отчетов Клааса Релотиуса, которые также оказались фейком.

Тем временем "Шпигель" на днях отправил своего репортера в Фергус-Фоллс (штат Миннесота), откуда Релотиус в марте 2017 года написал репортаж под названием "В городке". Он провел в командировке пять недель, изучая в американкой глубинке социально-политический портрет избирателей Дональда Трампа. Однако все герои, представленные на страницах журнала, также не имели ничего общего со своими прототипами. Например, некто по фамилии Бекер оказался не Нилом, а Дугласом, не бедным угольщиком, который всю жизнь перебивается от зарплаты до зарплаты, считая каждый цент, а благополучным владельцем спортивного клуба и продавцом раритетных пластинок. Правда, Дуглас действительно голосовал за Трампа, но вовсе не потому, что "трагически разочаровался в демократах", а, скорее, из азарта, чтобы неформатный президент "устроил всем хорошенькую встряску". На Релотиуса Бекер не в обиде - ему показалось, что тот просто написал эдакую сатиру "без злого умысла", и даже переживает за судьбу журналиста. Не держит на него зла и другая жительница Фергус-Фоллса, мексиканка Мария Родригес, хотя она прочитала интерпретацию своей истории с изумлением. Так, Мария обнаружила, что страдает от болезни почек и мечтает вернуться на родину, в то время как на самом деле женщина здорова, "чувствует себя в Миннесоте, как дома" и ждет получения вида на жительство. Кстати, по этой причине она не могла голосовать ни за Трампа, ни за кого-либо другого. В общем, корреспонденту "Шпигеля", прибывшему в город по следам своего теперь уже бывшего коллеги, пришлось извиняться за него перед самим мэром. Но он, как и большинство остальных земляков, отнесся к истории с юмором и "извинения принял".