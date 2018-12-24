"В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя", - сказал представитель Банка России "Российской газете".
По словам исполнительного директора НПА Марии Михайловой, внушительная часть подарочных карт находится в серой зоне. Например, мошенники закупают пластиковые подарочные карты в большом количестве у торговой сети (якобы в качестве подарков для своих сотрудников на праздники). А затем используют эти карты для обналичивания средств.
Проблема, с точки зрения НПА, заключается в том, что для подарочных карт не предусмотрен единый регламент - каждая торговая организация самостоятельно устанавливает правила их покупки и использования и не интересуется их дальнейшей судьбой. "Наше предложение могло бы отрегулировать оптовый оборот этих карт", - рассказала "Российской газете" Мария Михайлова.
С такой инициативой не согласны ретейлеры. По их мнению, нельзя лишать покупателей возможности быстро и легко купить кому-то из друзей или родственников подарок, который предусматривает возможность выбора. Кроме того, такой формат принято считать инструментом повышения лояльности к торговой сети.
Подарочный сертификат представляет собой авансовый платеж, аналог расписки о том, что в счет оплаты товара магазином или сетью уже приняты денежные средства. Магазины неизменно выдают покупателям карт товарный чек, который дает всю необходимую защиту в рамках действующего законодательства. Проще говоря, пластиковая подарочная карта - это всего лишь своеобразная упаковка, красивое дополнение заключенной сделки между продавцом и покупателем.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал нонсенсом инициативу сделать подарочные сертификаты банковским продуктом. Она привела бы к тому, что всем торговым точкам, желающим выпускать подарочные карты, пришлось бы получать банковскую лицензию и, по сути, становиться эмитентами карт.
"Законодательство определяет работу не конкретных компаний или даже отраслей, а рынка в принципе, и если законодательно авансовый формат расчетов (к которым относятся и подарочные карты) может быть пересмотрен, то это коснется любых других сфер, где применимы авансовые платежи - от недвижимости до оказания любых услуг в корпоративном сегменте", - считает Соколов.