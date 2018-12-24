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Рубрика: Экономика

Карты врут

Продажу подарочных сертификатов предложили ограничить
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Столичный выпуск №7753 (290)
Банк России не поддержал инициативу приравнять подарочные сертификаты к банковским картам. Ранее Национальная платежная ассоциация (НПА) обратилась с таким предложением в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг. Инициатива сводится к тому, чтобы обязать ретейлеров к сотрудничеству с банками, а покупателям запретить дарить друг другу карты, выпущенные магазинами, поскольку передавать банковские карты третьим лицам нельзя.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя", - сказал представитель Банка России "Российской газете".

По словам исполнительного директора НПА Марии Михайловой, внушительная часть подарочных карт находится в серой зоне. Например, мошенники закупают пластиковые подарочные карты в большом количестве у торговой сети (якобы в качестве подарков для своих сотрудников на праздники). А затем используют эти карты для обналичивания средств.

В Госдуме предлагают разрешить учителям получать в подарок не только цветы

Проблема, с точки зрения НПА, заключается в том, что для подарочных карт не предусмотрен единый регламент - каждая торговая организация самостоятельно устанавливает правила их покупки и использования и не интересуется их дальнейшей судьбой. "Наше предложение могло бы отрегулировать оптовый оборот этих карт", - рассказала "Российской газете" Мария Михайлова.

С такой инициативой не согласны ретейлеры. По их мнению, нельзя лишать покупателей возможности быстро и легко купить кому-то из друзей или родственников подарок, который предусматривает возможность выбора. Кроме того, такой формат принято считать инструментом повышения лояльности к торговой сети.

Подарочный сертификат представляет собой авансовый платеж, аналог расписки о том, что в счет оплаты товара магазином или сетью уже приняты денежные средства. Магазины неизменно выдают покупателям карт товарный чек, который дает всю необходимую защиту в рамках действующего законодательства. Проще говоря, пластиковая подарочная карта - это всего лишь своеобразная упаковка, красивое дополнение заключенной сделки между продавцом и покупателем.

Если приравнять подарочные карты к банковским продуктам, они исчезнут из торговых сетей

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал нонсенсом инициативу сделать подарочные сертификаты банковским продуктом. Она привела бы к тому, что всем торговым точкам, желающим выпускать подарочные карты, пришлось бы получать банковскую лицензию и, по сути, становиться эмитентами карт.

"Законодательство определяет работу не конкретных компаний или даже отраслей, а рынка в принципе, и если законодательно авансовый формат расчетов (к которым относятся и подарочные карты) может быть пересмотрен, то это коснется любых других сфер, где применимы авансовые платежи - от недвижимости до оказания любых услуг в корпоративном сегменте", - считает Соколов.

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