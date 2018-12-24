Банк России не поддержал инициативу приравнять подарочные сертификаты к банковским картам. Ранее Национальная платежная ассоциация (НПА) обратилась с таким предложением в Федеральную антимонопольную службу и Росфинмониторинг. Инициатива сводится к тому, чтобы обязать ретейлеров к сотрудничеству с банками, а покупателям запретить дарить друг другу карты, выпущенные магазинами, поскольку передавать банковские карты третьим лицам нельзя.

"В настоящий момент реализация таких предложений не планируется. Подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя", - сказал представитель Банка России "Российской газете".

По словам исполнительного директора НПА Марии Михайловой, внушительная часть подарочных карт находится в серой зоне. Например, мошенники закупают пластиковые подарочные карты в большом количестве у торговой сети (якобы в качестве подарков для своих сотрудников на праздники). А затем используют эти карты для обналичивания средств.

Проблема, с точки зрения НПА, заключается в том, что для подарочных карт не предусмотрен единый регламент - каждая торговая организация самостоятельно устанавливает правила их покупки и использования и не интересуется их дальнейшей судьбой. "Наше предложение могло бы отрегулировать оптовый оборот этих карт", - рассказала "Российской газете" Мария Михайлова.

С такой инициативой не согласны ретейлеры. По их мнению, нельзя лишать покупателей возможности быстро и легко купить кому-то из друзей или родственников подарок, который предусматривает возможность выбора. Кроме того, такой формат принято считать инструментом повышения лояльности к торговой сети.

Подарочный сертификат представляет собой авансовый платеж, аналог расписки о том, что в счет оплаты товара магазином или сетью уже приняты денежные средства. Магазины неизменно выдают покупателям карт товарный чек, который дает всю необходимую защиту в рамках действующего законодательства. Проще говоря, пластиковая подарочная карта - это всего лишь своеобразная упаковка, красивое дополнение заключенной сделки между продавцом и покупателем.

Если приравнять подарочные карты к банковским продуктам, они исчезнут из торговых сетей

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов назвал нонсенсом инициативу сделать подарочные сертификаты банковским продуктом. Она привела бы к тому, что всем торговым точкам, желающим выпускать подарочные карты, пришлось бы получать банковскую лицензию и, по сути, становиться эмитентами карт.

"Законодательство определяет работу не конкретных компаний или даже отраслей, а рынка в принципе, и если законодательно авансовый формат расчетов (к которым относятся и подарочные карты) может быть пересмотрен, то это коснется любых других сфер, где применимы авансовые платежи - от недвижимости до оказания любых услуг в корпоративном сегменте", - считает Соколов.