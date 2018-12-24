Человечеству необходим энергетический переход

Обсуждение будущего мировой энергетики прошло на состоявшемся в Турине саммите "Глобальная энергия".

В этом году он был посвящен теме моделирования энергетического баланса в цифровом мире. Саммит провела Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, которая присуждает одноименную премию за наиболее выдающиеся разработки в области энергетики. В ходе дискуссии ведущие мировые эксперты предложили различные варианты решения глобальных энергетических проблем.

Ознакомиться с текстом доклада и другими новостями мира энергетики Вы можете на сайте ассоциации "Глобальная энергия".

Текст итогового доклада здесь.