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Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

24.12.2018 16:52

Человечеству необходим энергетический переход

Обсуждение будущего мировой энергетики прошло на состоявшемся в Турине саммите "Глобальная энергия".
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости
Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

В этом году он был посвящен теме моделирования энергетического баланса в цифровом мире. Саммит провела Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, которая присуждает одноименную премию за наиболее выдающиеся разработки в области энергетики. В ходе дискуссии ведущие мировые эксперты предложили различные варианты решения глобальных энергетических проблем.

Ознакомиться с текстом доклада и другими новостями мира энергетики Вы можете на сайте ассоциации "Глобальная энергия".

Текст итогового доклада здесь.

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