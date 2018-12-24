Что будет с рублем перед Новым годом

Динамика курса рубля на последней предновогодней неделе, скорее всего, будет связана с ценами на нефть, считают аналитики. Если они поднимутся, у российской валюты будет возможность отскочить вверх после снижения в пятницу, когда курс доллара поднимался выше 69 рублей.

Рубль оказался сильно перепроданным в последнее время, хотя для этого есть свои объективные причины в виде котировок нефти, которые торгуются на минимальных значениях с осени 2017 года, говорит ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его мнению, не стоит забывать и о "геополитической премии", которая ослабляет российскую валюту на 15-20 процентов относительно курса, существовавшего год назад при схожих ценах на нефть.

"Кроме того, в последнее время активы развивающихся стран подвержены влиянию бегства от риска в связи с политикой ФРС США и опасениями замедления глобальной экономики", - указывает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, начавшаяся неделя, вероятно, будет отмечена низкой торговой активностью из-за закрытия на несколько дней ряда западных площадок в связи с празднованием католического Рождества.

На этом фоне объемы торгов на внутреннем валютном рынке могут быть заметно ниже, говорит он. Поддубский согласен с тем, что рубль сейчас несколько недооценен, даже несмотря на снижение цен на нефть. По его мнению, высокий уровень волатильности на глобальных рынках заставляет ориентироваться на возможный широкий диапазон колебаний российской валюты на этой неделе - 67-70 рублей за доллар.

По прогнозу Кочеткова, на последней неделе года возможна стабилизация рынка и возможное возвращение курса в диапазон 67-68 рублей за доллар. Этому будет способствовать налоговый период и вероятная коррекция вверх котировок нефти, полагает аналитик.