Директор департамента Минэкономразвития Павел Малков возглавил Росстат

Председатель правительства Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова, который с 2017 года был директором Департамента государственного управления Министерства экономического развития.

Одновременно другим распоряжением премьера Александр Суринов, возглавлявший Росстат с декабря 2009 года, освобожден от этой должности по его просьбе.

Малков - один из создателей системы многофункциональных центров "Мои документы", в Минэкономразвития он также курировал административную реформу. В министерство он пришел с должности и.о. заместителя председателя правительства Саратовской области в 2012 году.

"В первую очередь, предстоит провести реформу статистики - оптимизировать методы сбора информации, реформировать план статистических работ в сторону его систематизации, устранения ненужных и дублирующихся данных, обогатить данные за счет альтернативных источников, заменить традиционные формы сбора информации", - отметил Малков. Также, по его словам, в реформировании нуждается система отчетности, новых подходов требует Всероссийская перепись населения 2020 года.

Росстат в апреле 2017 года перешел из непосредственного подчинения правительству в ведение Минэкономразвития.